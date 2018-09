​​Både Terje Søviknes og Bård Hoksrud har fått statsminister Erna Solberg sin velsignelse til å sitte i regjering.

Det er synes jeg er bra. Folk flest gjør feil.

Vi trenger et samfunn som gir nye sjanser.

Som lar folk gjøre feil. Og gjøre opp for seg.

Terje Søviknes er ikke dømt for noe. Riksadvokaten skal riktignok innen kort tid avgjøre om politietterforskningen i Søviknes-saken skal gjenopptas. I såfall kan han bli kalt inn til nye avhør.

Bård Hoksrud har gjort opp for seg. Han fikk en bot på 25.000 kroner og ble med det den første nordmannen som er bøtelagt for sexkjøp i utlandet. Uten at det kanskje er noe man gjerne vil ha på CV’en.

I ukens «Snakk med Linn Wiik» på TV 2 Nyhetskanalen har jeg besøk av sexarbeideren Lilith Christine Staalesen. Hun forteller at menn og kvinner i alle samfunnslag kjøper sex av henne. Unge, gamle, legestudenter, familiefedre, rockere og politikere. Folk flest.

Vi vet ikke helt hvor mange som kjøper sex i Norge. De siste tallene vi har er fra 2002 og anslår at det ligger rundt 13 prosent. Det betyr at i så fall at hvis du nå sitter med ti personer rundt deg, har én av dem kjøpt sex.

Ingenting av dette unnskylder Hoksruds handling, men du skal kunne sitte rundt Kongens bord selv om du har brutt sexkjøpsloven. Så lenge du har gjort opp for deg. Det er sånn rettssystemet vårt er bygd opp. Det er ikke bygd på hevn eller gjengjeldelse, men på rehabilitering og preventivitet. Troen på endring i mennesket. Og det er sånn vi som samfunn er best tjent med å ha det. Vi har ingen livstidsdommer.

Politisk sett er det enda enklere. Skal du ha noen sjanse for å komme deg igjen etter en skandale, må du legge deg flat. Det har stormet rundt mange politikere, ikke minst i metoo-vinteren. Og flere av dem har noe å lære av Hoksruds metode. Legg deg flat og be om unnskyldning. Og etterpå kan du be til høyere makter om at det ikke kommer frem mer grums enn du har innrømmet.

For vi nordmenn er et ganske tilgivende folk. Vi elsker kanskje å se folk falle. Men vi elsker enda mer å se folk reise seg igjen.

Bård Hoksrud har betalt boten sin, sagt unnskyld, lagt seg flat. Jeg synes han fortjener å få en ny sjanse. Av statsministeren og av oss velgere.