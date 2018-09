Ifølge NRK gjaldt det siste punktet oppbevaring av overgrepsmateriale som viser barn.

Frp-politikeren fra Østlandet ble pågrepet i mai 2016 etter at politiet fant store mengder narkotika hjemme hos ham.

Det ble beslaglagt 90,47 gram amfetamin, 15,91 gram kokain, 18,74 gram MDMA, 274 milliliter GHB, 22 tabletter med klonazepam, 4 tabletter inneholdende diazepam, 5 tabletter inneholdende MDMA og 2 tabletter inneholdende mCPP.

Eks-politikeren har innrømmet at han har et rusproblem.

– Det viktigste for min klient er at han er frikjent for mistanker om alt som har med barnepornografi å gjøre. Det har vært veldig viktig for ham, sier eks-politikerens forsvarer, Gunhild Lærum til TV 2.

– Den andre delen som handler om narkotika er et problem som han har hatt og som han nå har fått bukt med. I dag er han helt rusfri etter å ha vært i rehabilitering, sier advokaten.

Mannen har tidligere hatt rikspolitiske verv og sittet i kommunestyret i hjemkommunen for Fremskrittspartiet. Han trakk seg fra alle sine verv og meldte seg ut av partiet etter at han ble pågrepet.

Mannen får i dommen fradrag for 45 dager som han satt i varetekt.