Joakim nektes å gå tur med reven sin – nå går han til sak

– Kom så, Kompis, kom da, flinke gutten.

Joakim Nilsen lager godlyder og lokker på reven sin. Som han går ettermiddagstur med, i bånd, i Oppdal sentrum.

Kan bli business

Joakim, som bor utenfor tettstedet Oppdal i Trøndelag, har holdt på med prosjektet sitt i tre år. Nå kan det kanskje ta slutt, for myndighetene vil stoppe ham. I første omgang ble han ilagt et forelegg, som han nektet å vedta. Derfor må han møte for retten i oktober. For brudd på viltlovens bestemmelse om forbud mot vilt i fangenskap.

Men Joakim mener at rev må anses som husdyr. På lik linje som sau og høns.

– De er jo avlet på gjennom lange tider. Og kan utmerket godt fungere som kjæledyr.

Han har navn på revene sine, litt over 30 dyr er plassert i bur ved huset der han holder til.

Allerede har han solgt «kjælerev» til noen, prisen ligger mellom 15.000 og 25.000 kroner.

– Det er klart jeg håper på å kunne få inn inntekter, slik at det ihvertfall går i pluss. Kanskje kunne jeg pusse opp her også, forteller Joakim, som har både dårlig økonomi og dårlig helse. For tida er han ikke i jobb.

Unik sak i retten

På det litt avsidesliggende stedet har Joakim mange dyr, som går ute i det fri. Kalkun, høns, hane og sauer.

– Kom, kom, skal du sitte på fanget, oppfordrer han en av sauene, som gjerne hopper opp i godstolen sammen med matfar.

Øyvind har en rekke rever på gården sin. Håpet er å kunne selge noen som kjælerever og leve av det.

Inne hos revene myldrer det av liv når han kommer inn.

– Innimellom tar jeg dem ut og på den måten sosialiserer dem, forteller han. Han løfter ut en av dem fra buret og koseklemmer, som om det skulle være en hund.

– Du velger altså å gå imot myndighetene, som mener du ikke har rett til å drive på denne måten, at du bryter loven ?

– Vi er helt uenig om premisset her, for tenk, reven er jo avlet på i mange, mange generasjoner, akkurat likt andre husdyr som sau og høns, parerer Joakim.

Hos Trøndelag politidistrikt i Trondheim forteller politiadvokat Alf Rune Nilsen at de anser reven som vilt.

– Dette dyret kommer inn innunder kategorien vilt, og skal dermed behandles deretter. Pelsdyroppdrettere og dyrehager får tillatelser til å ha rev etter bestemte reguleringer. Denne personen har altså ikke fått tillatelse til å ha rev, og derfor ble han ilagt et forelegg. Som han ikke vedtok, og nå må han møte i retten.