Panthers vil gjøre Hønefoss til en hockeyby: – Det er mye kjærlighet

Ringerike Panthers står på trappen til klubbens aller første sesong i Get-ligaen.

– Jeg var på å bygge denne hallen. Den er bygd i 1989, men jeg har trått her siden 1979, forteller Jim Gallager til TV 2.

Han har tatt seg fri denne kvelden for å vise TV 2 rundt i Sjongshallen, og er en av dem som vet aller mest om den nyopprykkede klubben fra Hønefoss.

– Det er en klubb der alle kjenner alle, og det blir moro å følge med nå. Det skal bli veldig gøy å se de beste spillerne i Norge gå på isen her, og spille kamp i den hallen vi har levd siden vi var småunger, sier han energisk.

– Stor interesse

Hønefoss er ikke kjent som noen idrettsby.

Fotballklubben var i Eliteserien så sent som i 2013, uten at de kunne skilte med et høyt antall tilskuere på kampene. Etter nedrykket samme år har det gått trådt for klubben, som nå står i fare for å rykke ned til 3. divisjon.

Nå er spørsmålet om Hønefoss kan bli en hockeyby isteden?

– Det er stor interesse i lokalmiljøet i Hønefoss. Folk vil på kamp, og kvaliken i vår gjorde at veldig mange fikk øynene opp for at det faktisk er kjempeunderholdning å gå på ishockeykamp, mener Gallager.

Også kapteinen snakker varmt om lidenskapen i klubben.

– Det er mye kjærlighet i veggene her. Vi er som en liten familie. Det er mange som bryr seg veldig mye om klubben, og gjør mye på fritiden, sier Kristoffer Melin.

Inne i Sjongshallen er det umulig å komme unna en ting - kulden.

– Det er kaldt, ja. Temperaturen tillater ikke shorts og t-skjorte i to og en halv time, sier Gallager og smiler.

Ekspertene tror eventyret blir kortvarig

Daglig leder Bård Stevnebø forteller at klubben har et budsjett på fem millioner kroner på elitelaget. Med andre ord blir det ikke mye på hver.

– Det er ingen som lever av å spille ishockey i Ringerike. I administrasjonen er det meg da. Jeg driver med alt fra sponsorjakt, vasking av tribuner, og laging av mat. Man får fingrene borti det aller meste i denne klubben, og blir sånn helt passe god på mye, sier Stevnebø og ler.