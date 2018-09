OL-gullvinner Håvard Lorentzen og Hege Bøkko er idrettens nye superpar.

Lorentzen bekrefter overfor BA at han er sammen med Bøkko.

– Jo, det stemmer. Man kan vel kalle oss kjærester, ja, sier Lorentzen til avisen.

Lorentzen og Bøkko har kjent hverandre i lang tid, men det var først like før sommeren at kjærligheten blomstret for fullt.

– Vi har det veldig kjekt sammen. Og så hjelper vi hverandre med trening og sånt. Men vi får litt fred fra hverandre når vi sykler. Jeg er jo mye raskere enn henne, sier gullvinneren.

Bøkko, som er lillesøsteren til Håvard Bøkko, var tidligere samboer med skøyteløperen Simen Spieler Nilsen.

