På tv-bildene virket det som Joshua King (26) gikk for straffespark da han gikk i bakken en halvtime ut i oppgjøret mot Kypros.

På dagens pressetreff fikk Lars Lagerbäck, som er en kjent motstander av filming, spørsmål om hva han synes om episoden.

– Føler du at King forsøkte å filme seg til straffespark?

– Det er et bra spørsmål. Jeg vet ikke om han gjør det bevisst eller om han mister balansen. Man ser jo på reprisen at han har raske ben, men det er ingen kontakt. Jeg kan ikke svare på om det går så fort at han ikke klarer neste steg, eller om han hjelper til. Jeg tør ikke svare på det.

– Kommer du til å spørre ham om det?

– Ja, det kanskje vi gjør. Det har jeg ikke tenkt så mye på, sier svensken lurt på TV 2s spørsmål før han blir avbrutt av NFFs mediesjef Svein Graff:

– Jeg tror dere greier å spørre ham helt fint selv om akkurat det.

Bedøm selv om King forsøker å filme seg til straffe i videoen ovenfor.