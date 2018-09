Kjøretøy uten lovpålagt forsikring har vært et betydelig problem i Norge i mange år.

Tidligere i år tok myndighetene grep. Fra 1. mars ble det innført en ordning med gebyr hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. Det ga umiddelbare resultater.

Da gebyrordningen startet, var det rundt 97.000 biler uten forsikring. I slutten av mars var tallet nede i 58.700. Og dette har fortsatt å synke. Status akkurat nå er at 45.788 kjøretøy fortsatt er uforsikret, det viser tall fra Finans Norge.

Kan bli gjeldsslave

De fleste av disse kjøretøyene er personbiler, og gebyret for personbiler er på 150 kroner i døgnet.

– Det er gledelig at tallet på uforsikrede er mer enn halvert siden nyttår. Innføringen av gebyr for uforsikrede har bidratt til at flere skaffer seg bilforsikring. Likevel er det dessverre fortsatt altfor mange som kjører uten, sier Roger Stenseth, leder i Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Betale tilbake erstatning

De som fortsatt mangler forsikring, drar ikke bare på seg gebyrer som kan vokse til å bli store beløp. De risikerer også å bli gjeldsslaver hvis de forårsaker en ulykke.

Da blir nemlig eieren av det uforsikrede kjøretøyet holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår. Uten forsikring må bileieren i etterkant tilbakebetale erstatningen som de skadelidte får gjennom Trafikkforsikringsforeningen.

Her handler det ikke bare om materielle skader, som i seg selv kan bli svært kostbare. Ved personskader kan erstatningen bli på flere millioner kroner, penger man da må betale tilbake til Trafikksikkerhetsforeningen.

– Hva skjer hvis man blir påkjørt av noen uten forsikring?

Levere salgsmelding straks

Rent bortsett fra at det er mange som bevisst ikke betaler for forsikring, er det også en god del tilfeller der biler av ulike årsaker mangler forsikring etter eierskifte.

For å unngå gebyr, må den som kjøper huske å forsikre bilen, eller kjøretøyet, fra og med den datoen selgeren har skrevet på salgsmeldingen.

Oppfordringen her er å levere salgsmelding så raskt som mulig, aller helst bør det gjøres elektronisk.

Slik er gebyrsatsene per døgn Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og snøscooter: 150 kr.



Buss og lastebil: 250 kr.

