Artist og programleder Atle Pettersen (29) rundstjålet

Natt til torsdag ble det gjort innbrudd i bilen til Beat for beat-programlederen Atle Pettersen.

Bilen sto parkert på Majorstua, og noe av det han savner er blant annet en gitar.

– Jeg ble frastjålet mesteparten av utstyret mitt som jeg bruker i jobben. Det er ganske dritt, sier han til TV 2.

Anmeldt

Om han vil se utstyret igjen er han usikker på, men for sikkerhets skyld følger han med på både Finn.no og eBay.

– I den ene kofferten lå det en harddisk med alle prosjektene mine, i tillegg til lisensnøkler til studioprogrammer. Det er jo bare ting, men du vet – man blir jo glad i en gitar også.

Bilen sto parkert rett utenfor Pettersens studio der han ofte bærer utstyr inn og ut.

– Jeg har en annen kompis som også nylig har hatt innbrudd på samme sted her på Majorstua. Jeg har anmeldt innbruddet, forteller programlederen.

Fridde

Pettersen ble rikskjendis da han tok andreplassen i «X Factor» i 2010. Han gikk av med seieren i «Skal vi danse» i 2011, og har senere vært med i blant annet «Stjernekamp».

I 2016 sto han på scenen med programlederkollega Stian Blipp, da de to hadde premiere på musikalen «Singing in the Rain» på Folketeateret.

Like før jul i fjor fridde Pettersen til Cathrine Eide, som inntil nylig var reporter i TV 2, etter seks år som kjærester. Paret møttes under innspillingen av Skal vi danse i 2011.