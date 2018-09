«Svært kraftige regnbyger» lyder værvarselet for Buskerud, Vestfold og Telemark, skriver NVE, som henviser til de ferskeste prognosene fra Meteorologisk institutt.

Farenivået for styrtregn i de tre fylkene oppjusteres samtidig til oransje, som er det nest høyeste nivået.

Varselet gjelder fra fredag kveld klokken 20.00 til lørdag klokken 12.00.

– Akkurat nå ligger nedbørsområdet i havområdene mellom Danmark og Norge, men i løpet av ettermiddagen og kvelden snur dette og kommer inn over sørlige deler av Rogaland, Agder, Telemark, sier Mariann Aabrekk, meteorolog i StormGeo, til TV 2 like før klokken 12.30 fredag.

Aabrekk advarer mot at det kommer store mengder nedbør og ber folk forberede seg for å forebygge problemer.

– Det blir veldig mye regn på kort tid, såkalt styrtregn. Utfordringen som følge av dette er at vannet ikke renner å rekke unna. Først og fremst kan dette føre til oversvømmelser, så vi oppfordrer alle til å gå ut og sørge for at avløp og bekker er åpne. Fjern kvister og løv, sier Aabrekk.

Overvann og flom

Oransje nivå betyr at faresituasjonen er alvorlig.

I Agder er styrtregnvarselet satt til gult nivå, nivået under oransje.

Det er ventet over 50-70 millimeter nedbør i løpet av 12 timer det kommende døgn.

Konsekvensen kan bli overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, endringer av bekke- og elveleier samt jord- og flomskred der regnbygene treffer.

– Regn hele helga

I Oslo, Akershus og Østfold kan det komme mellom 30 og 40 mm nedbør i løpet av tre timer. Det verste regnvære treffer dette området i løpet av sen kveld og natt til lørdag.

– Nedbørsmengden trekker nordover i løpet av natta, men spesielt på Sørlandet vil det regne hele helga. Det blir en regnfull helg, sier Aabrekk.

Ifølge NVE anses faren for flom å være gult for Agder, sørlige deler av Rogaland, Telemark og Vestfold. Jordskredfaren er for Sør- og Sørøstlandet også satt til gult, skriver NVE.

