Hendelsen fant sted ved 15-tiden tirsdag.



En mann i 20-årene skal ha gått inn i en familiebolig i Slemmestad i Røyken kommune i Buskerud. Der angrep han en kvinne i 50-årene og hennes tenåringssønn med en kniv.

Politiet kom etter hvert til stedet og pågrep gjerningsmannen. Kniven ble også sikret.

Den skadde moren ble sendt til Ullevål sykehus for behandling, mens sønnen ble tatt hånd om på legevakten.

Gjerningsmannen i 20-årene hadde også så omfattende skader at han ble fraktet til Ullevål sykehus.

På sykehus med vakthold

Politiet har ikke klart å få klarhet i hvordan skadene hans oppsto.

– Det er ikke politiets behandling av ham som er årsaken til skadene. Om de er påført eksternt eller av ham selv, er noe vi forsøker å kartlegge, sier politiadvokat Tone Temtemoen til TV 2.

– Er det noe som tyder på at det oppsto kamp mellom de to ofrene og gjerningsmannen?

– Det er aktuelt å undersøke. Det er naturlig at man motsetter seg eller at det oppstår en dynamikk i en slik hendelse, men om det har vært en kamp, er for tidlig å si.

Mannen i 20-årene ble onsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han er siktet for vold, men politiet utelukker ikke at siktelsen kan bli utvidet.

Foreløpig ligger siktede på sykehus med uavklarte skader. Døgnet rundt blir han passet på av politivakter. Siktede har foreløpig ikke vært i stand til å la seg avhøre.

Kan være blind vold

Mannen har fått oppnevnt Andrea Wisløff som forsvarer. Hun har ikke besvart TV 2s henvendelser, men sier til Drammens Tidende at hun ikke har fått snakket med klienten sin.

Politiadvokat Tone Temtemoen sier at politiet ønsker å være tilbakeholdne med opplysninger så tidlig i etterforskningen. De jobber nå med å kartlegge et eventuelt motiv for knivangrepene.

Politiet forsøker også å finne ut om det er en relasjon mellom ofrene og gjerningsmannen. Temtemoen forteller at de foreløpig har to hypoteser:

– At det kan dreie seg om uprovosert og blind vold, eller at det kan være en bakgrunn for handlingen. Det må vi nesten komme tilbake til, sier hun.

Det jobbes nå med å få oppnevnt bistandsadvokat til de to ofrene for knivstikkingen.