28-åringen fra Kristiansand er stolt av jobben sin.

Hun lever av å selge sex og ser ikke på seg selv som et offer.

Alle type mennesker

I TV 2-programmet «SNAKK med Linn Wiik» avkrefter hun myten om sexkjøpere som kvapsete, ekle middelaldrende menn som kjøper seg et billig ligg av undertrykte sexarbeidere.

– Mange av kundene mine er middelaldrende. Men mange er også unge. De er tykke, tynne, legestudenter, rockere, politikere. Familiefedre. Kvinner. Med ulik etnisitet. De kommer fra absolutt alle samfunnslag, sier Staalesen.

– Stolt av jobben

Hun har jobbet som sexarbeider i halvannet år.

– Jeg slet på jobbmarkedet, hadde svært dårlig råd og ble fristet av å tjene masse penger på minst mulig tid. Dessuten syntes jeg det var spennende med sexindustrien. Så jeg prøvde, og fant fort ut at det fungerte for meg. Det var slett ikke så skummelt som mange andre ville ha det til. Jeg liker sex, jeg liker jobben min og er stolt av den, sier hun til programleder Linn Wiik.

Hun mener det er viktig at samfunnet blir klar over at sexindustrien ikke er så svart/hvit som alle vil ha det til.

– Det er ikke alltid slik at den som selger er offeret og den som kjøper er den store stygge ulven. Jeg føler meg i hvert fall ikke som noe offer, sier hun.

– Men hva med de som ufrivillig ender opp i dette yrket?

– Mange i sexindustrien er dessverre utsatt for menneskehandel. De som driver med dette på grunn av lugubre bakmenn og økonomisk tvang, må få hjelp til å komme over i en annen del av arbeidslivet. Og de skal ikke snakkes negativt om.

10 000 kr for en natt

28-åringen annonserer tjenestene sine på nett, og betjener kunder stort sett på Sørlandet. Med jevne mellomrom reiser hun rundt til de største byene i landet.

Prisen for en halv time er også minstepris; 1500 kroner. For en hel natt må man ut med 10 000 kroner.

– Jeg er transperson, og de fleste av kundene mine vil ha en ny og helt annerledes opplevelse – som det å ha sex med en kvinne med penis. Man betaler ikke for en person, men for en tjeneste; en blowjob, runketur eller for så vidt også en middag. For noen er ensomme og vil bare ha litt selskap, og jeg bruker god tid til å prate med mange av kundene, sier Staalesen.

Hun har også tatt imot kvinnelige kunder.

– Men da er det som oftest sammen med en mannlig partner, fordi de vil piffe opp sexlivet.