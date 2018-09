Det er en åpenhjertig Finn Schjøll som forteller God morgen Norge-programleder Vår Staude om prostatakreften som nok en gang har rammet han.

Schjøll ble nemlig operert for prostatakreft i 2014, og operasjonen var vellykket. Men denne våren kom sykdommen tilbake.

– Har du hatt kreft en gang, så er det mer sannsynlig at man får det en gang til. Man vet aldri når det kommer tilbake, forteller han.

Ville ikke fortelle det til døtrene

En ting var hans egen helse. Men TV-personligheten ønsket ikke at familien skulle gå igjennom dette en gang til. Han forsøkte å skåne familien så godt han kunne, og han ville ikke fortelle om tilbakefallet til døtrene sine.

– Jeg utsatte det så lenge jeg kunne. Det er også litt fordi jeg tror det er verre å være pårørende enn å være syk. Så jeg tenkte at jeg ville spare dem for det, forteller han på God morgen Norge.

Men med hele 33 behandlinger på Ullevål sykehus var det lett å bli gjenkjent i gangene. Og Schjøll forsto at han ble nødt til å fortelle det.

– Jeg skjønte at det kom til å komme ut på et vis, å da er det bare å stå i det. Døtrene mine ville ikke vise meg sin bekymring. Men min samboer Knut er veldig bekymret. Det er verre for han enn for meg, det vet jeg, sier han.

Hvert år rammer prostatakreft rundt 5000 menn, og tallet er ventet å øke i årene som kommer. Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid.



Fikk 33 runder med strålebehandling

Schjøll føler «kreft» er et belastet og tungt ord.

– Folk tenker bare død og fordervelse når de hører ordet kreft. Men vi lever i 2018 – og dette har vært en behandling. Og det er så fantstisk at man kan behandles. Man overlever! Jeg sitter jo her! sier han.

Og denne uka har blomsterdekoratøren all grunn til å smile. Han har nemlig fått resultatene fra de siste prøvene:

Her blir Finn satt ut på direkten!

– Jeg er frisk! Jeg er lettet. Det har heldigvis gått veldig bra, takket være det norske helsevesenet. Jeg fikk strålebehandling 33 ganger, forteller han.

– Samtidig tenker jeg jo at det kan komme igjen. Man må alltid ta det alvorlig når man blir syk, selv om man ikke flagger det til alle og enhver, sier han.



Nyter hver dag

Nå lever Schjøll for dagene som kommer og går. Han mener nemlig at livet er her og nå.

– Alle snakker om dette lyset i enden av tunnelen. Men når du er 70 år, så er det ikke så mye igjen av den tunnelen. Du står og bader i lyset, og så får du nyte det. Du er glad for hver dag som kommer. Livet er fantastisk, sier han.

– Jeg tror at jo eldre du blir, jo gladere blir du for de dagene du har hatt, sier han.