Den svenske avisen Expressen har de siste dagene avslørt svenske politikere som anonymt har uttrykt seg rasistisk eller på andre måter hetset på nett.

Kommentarene er koblet til de svenske politikernes epostadresser, men også gjennom metadata i hver kommentar.

Kandidat for Sverigedemokraterna (SD) i Enköping, Joakim Lindholm, skal i en kommentar på Facebook ha skal ha kalt tidligere statsminister i Fredrik Reinfeldt «J**vla jungelneger».

Vil straffe motstandere

Lindholm, som er tredjemann på SDs liste i fylkesvalget i Uppsala, har også kalt somaliere for «fete og slaskete folk som ikke bidrar til noen ting».

Han har også uttalt at han ønsker å straffe politiske motstandere når Sverigedemokraterna får makten.

– Politisk korrekte folk har ikke et hjerte for svensker. For dem handler det bare om å hjelpe fremmede folkeslag og andre land. De har vendt ryggen til landet sitt og skal straffes deretter når SD får makten (hvilket bare er et spørsmål om tid)».

Lindholm har blitt konfrontert av Expressen, og skriver følgende i en SMS til avisen.

– Jeg husker ikke å ha skrevet vulgære og utrivelige kommentarer på nettet for fem år siden, og jeg står absolutt ikke for et slikt syn. Derfor har jeg heller ikke fortalt om dette i partiet i forbindelse med mitt kandidatur. Det er likevel slik at dette kan stamme fra meg for lang tid siden, og da tror jeg partiet ikke vil ha meg som kandidat. Jeg er lei meg hvis jeg har såret noen med kommentarene, skriver Lindholm.

Kalte biskop «Muslimhore»

Avisen har også avslørt at kommunepolitiker for SD i Helsingborg, Yrsa Bernecker, har kalt biskop i Uppsala Eva Brunne for «Muslimhore».

Brunne har fremmet arbeidet for dialog mellom kristne og muslimer. Bernecker har tidligere uttalt at hun mener raser skal holdes adskilt blant mennesker.

Ifølge Expressen skal hun være veldig aktiv på hets-nettsider med over 12.000 kommentarer fram til forrige helg.

«Etnisitet er noe du er født med og svenske gener er ikke noe du kan skaffe, sånn er det bare», har den innvandringskritiske politikeren uttalt.

Den svenske avisen har oppsøkt Bernecker for en kommentar.

– Forsvinn. Ellers ringer jeg politiet og melder om trakassering, sier hun.