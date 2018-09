VG-profil om norsk blogger: – Jeg håper hun fikk fødselsdepresjon

Julianne Nygård og ektemannen Ulrik Kvalheim Nygård er for mange kjent fra TV 2s dokuserie Bloggerne.

I den foregående sesongen fulgte vi ekteparet i deres forsøk på å bli gravide, til tross for fire mislykkede prøverørsforsøk og en spontanabort.

Omsider ble babydrømmen til virkelighet, og i juni fødte Nygård en frisk gutt.

28-åringen har de siste årene blogget om det såre ønske om å få barn, og latt leserne få være med på hele prosessen.

Krangel

I VG-podcasten Harm og Hegseth uttalte sistnevnte, etter å ha møtt Nygård på TV 2s Høstlansering i Bergen, at han håpet hun fikk fødselsdepresjon.

Bakgrunnen for uttalelsen er at Nygård avslo en intervjuforespørsel fra VG da hun fikk vite at Morten Hegseth var avisens utsendte journalist.

– Det startet med at jeg ble invitert til 70 spørsmål-spalten i VG, som jeg synes er veldig morsom. Jeg hadde egentlig veldig lyst til å være med på den. Men jeg var ikke klar over at det bare var Hegseth som gjorde de intervjuene, så da takket jeg rett og slett nei, sier hun til TV 2.

Avslaget ble ikke godt tatt imot av VG-journalisten. I podcasten Harm og Hegseth forteller Hegseth om da de to møttes på Høstlanseringen i august:

«Jeg møtte noen på høstlanseringen til TV 2 på torsdag, da møtte jeg noen som jeg skulle lage 70 spørsmål med som sa: «Jeg respekterer ikke Morten som journalist, så det nekter jeg». Da kunne jeg vært moden, men så møter jeg den bloggeren og bare «heeei», også så ser hun på meg også bare gir jeg henne (freselyd). Jeg ga henne hateblikket. Håper hun fikk fødselsdepresjon», sier Skal vi danse-aktuelle Hegseth til kompanjong Vegard Harm i episoden som ble publisert 31. august.

Videre omtaler duoen en tenkt hendelse med et Norwegian-fly. Dette med henvisning til Julianne Nygårds pilotektemann, Ulrik.

Ble sjokkert

Pilotfrue og ektemannen reagerer sterkt på Hegseths uttalelse om fødselsdepresjonen.

– Jeg ble sjokkert da jeg hørte det. Jeg har masse humor og synes egentlig at det er gøy at folk tuller med meg, forklarer Julianne, mens ektemannen Ulrik skyter inn:

– Det er et litt for alvorlig tema å tulle med. Da bryr du deg faktisk ikke når du sier noe sånt. Det sitter så mange der ute som er påvirket av fødselsdepresjon, så det er ikke noe pent.

Da Julianne ble gjort oppmerksom på podcast-episoden av en venninne, tok hun til tastaturet og skrev et innlegg på bloggen der overskriften var «Til Morten Hegseth».