Millionfangst med 45 tunfisk på ett kast!

SKUDNESHAVN/MØREKYSTEN (TV 2) Her gjør fiskebåten MS Hillersøy det perfekte kast og fanger 45 makrellstørjer i ett jafs. Tonnevis av fangsten er på vei til Japan hvor den kan bli omsatt for over 600 kroner per kilo før den serveres som sushi.