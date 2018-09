Vi nordmenn har aldri kjøpt så mange dyre SUV-er som vi har gjort de siste årene. Det viktigste årsaken til det er at flere av disse bilene har kommet som ladbare hybrider. Dermed har de fått en solid avgiftsrabatt i Norge – og plutselig framstått som ganske "rimelige", i alle fall når vi sammenligner med bensin- og dieselutgaver.

En av dem som virkelig har nytt godt av dette, er BMW X5. Da den kom som ladbar hybrid, gikk salget rett til værs.

Mer enn småkjøring

I november er det klart for en helt ny generasjon X5. Også den kommer som ladbar hybrid og nå snakker vi solid økning av rekkevidde kontra det vi er vant med i dag.

Neste år kommer denne utgaven av X5.

BMW omtaler selv nye BMW X5 45e iPerformance som en milepæl i utviklingen til de ladbare hybridene.

Her er det nemlig elektrisk rekkevidde på inntil 80 kilometer, målt etter NEDC2.0-standarden som for fullt ble innført første september i år, 75 kilometer etter den nye WLTP-standarden (mer om dette lenger ned i saken).

I praksis betyr dette at bilen får en elektrisk rekkevidde som duger til mer enn begrenset småkjøringen, det er et ankepunkt mot mange av dagens ladbare hybrider.

Ladbare hybrider skuffer i ny test

X5 har opparbeidet seg en svært sterk posisjon i markedet, nå er det klart for helt ny utgave.

Ikke noen sinke...

– Med en solid økning i den elektriske rekkevidden, vil de fleste kunne kjøre denne ladbare SUV-en ene og alene på strøm i hverdagen. Samtidig har bilen en rekke andre egenskaper som står høyt i kurs hos våre kunder, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

I X5 45e iPerformance kombineres kreftene fra to motorer. Bensinmotoren er en twinturbo rekkesekser på 3 liter, og yter 286 hk med dreiemoment på 450 Nm. Den elektriske motoren leverer alene 112 hk med 265 Nm dreiemoment. Samlet effekt blir 394 hk og et maks dreiemoment på 600 Nm.

Den elektriske motoren kan alene levere en toppfart på 140 km/t, mens toppfarten økes til 235 km/t ved full effekt på begge motorene. Akselerasjonen fra 0-100 km/t gjøres unna på 5,6 sekunder. Da er det ikke så mange som henger med.

Du kan spare mye, men...

Ryddig og nesten litt minimalistisk interiør, materialkvaliteten er som vanlig svært høy.

Litt mindre bagasjerom

Bensinmotoren og den elektriske motoren fordeler kreftene gjennom en 8-trinns Steptronic automatgirkasse og siste generasjon xDrive intelligent firehjulsdrift. Selv når den elektriske motoren alene sørger for fremdriften, fordeles kreftene til alle fire hjulene på samme måte som når bensinmotoren kobles inn. Det sikrer maksimalt grep og kjøreglede til enhver tid.

Høyspenningsbatteriet har en kapasitet på 18,4 kWt og er plassert lavt i bilen. Det bidrar dermed også til å senke tyngdepunktet i den kraftfulle SUV-en. Sammenlignet med andre nye X5-modeller reduseres bagasjeromsvolumet med rundt 150 liter, men byr fortsatt på 500 liter kapasitet med setene i normal posisjon.

Legges baksetene ned, økes bagasjeromsvolumet til 1.716 liter. Bensintanken rommer 69 liter.

Den ladbare X5-en leveres som standard med luftfjæring på begge aksler og elektronisk styrte dempere og kan om ønskelig utstyres med tilhengerfeste.

Denne hybriden har rett og slett batteriene i bagasjerommet

Batteriene tar plass, det betyr at bagasjerommet har skrumpet 150 liter. Men fortsatt er det igjen 500 liter til bagasje her.

I løpet av 2019

– Det har vært mange diskusjoner rundt den elektriske rekkevidden til de første ladbare hybridene som kom på markedet. Med andre generasjon ladbare BMW X5 viser vi at BMW har teknologien som skal til for å løfte disse modellene til et nytt nivå. De store ladbare bilene vil også fremover ha best kapasitet til å bære den ekstra vekten til batteriene og by på lengst elektrisk rekkevidde. Men vi kan forvente oss at både teknologi og elektrisk rekkevidde vil smitte over på mindre, kommende modeller, sier Tegneby, i en pressemelding.

Nye X5 45e iPerformance lanseres i løpet av 2019. Så gjenstår det å se hvordan og hvor fort konkurrentene svarer. Prisen på bilen er ennå ikke klar.

PS: Tidligere ble forbruk og utslipp målt etter den såkalte NEDC-standarden. Den offisielle rekkevidden til X5 45e iPerformance er målt etter det som i praksis er en "mellomløsning", kalt NEDC2.0/NEDCcorr. En helt ny målestandard kalt WLTP er på vei inn. Etter denne, har bilen en elektrisk rekkevidde på opptil 75 kilometer.

Vi ble litt skuffet: SUV-kuppet som ikke helt innfrir

Se video: Her kommer den – BMWs nye drømme-SUV