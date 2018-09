Gratis bomring blir regnet som en av de viktigste grunnene til at så mange nordmenn har kjøpt seg elbil de siste årene.

Har man jobb eller fritidsaktiviteter som gjør at man ofte må kjøre gjennom en bomring (eller en tunnel med betaling), kan dette bety mange tusenlapper spart.

Men samtidig har det blitt tatt til orde for at dette er ganske urettferdig. Elbilene sliter minst like mye på veiene som biler med fossil motor, og bidrar akkurat like mye som alle andre til at det blir køer.

Økes etter ett år

Fra 1. mars neste år er det slutt på dette i Oslo. Da får hovedstaden 56 nye bomstasjoner. Og da innføres også betaling for elbiler.

Det starter riktignok med et beskjedent beløp, men det skal ikke ta mer enn ett år før dette økes.

Fra starten av skal elbilene betale fem kroner per passering i hver retning. I rushtiden mellom 06.30-09 og 15-17 gjelder dobbelt takst, altså ti kroner.

NAF advarer: Bompenger skviser ut de som ikke har noe valg

Halvparten av dieselbil

I 2020 øker dette til ti kroner i hver retning utenom rushtiden. Når det er mest trafikk, skal elbilene betale 15 kroner.

Dette beløpet tilsvarer halvparten av det en dieselbil må betale i rushtiden.

– Det er politikerne som har bestemt dette. De vil helst ikke at folk kjører bil, hverken elektrisk eller andre type biler. Det er heller ikke rettferdig at bare en del av bilistene skal betale, sier Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3, til Aftenposten.

Vil femdoble bompengene på enkelte dager ​

Om et par år skal det innføres over 50 nye bomstasjoner, da vil bompengekartet se slik ut: Foto: Statens Vegvesen

Elbilforeningen: For tidlig

Det er nettopp Oslopakke 3 som ligger til grunn for den massive økningen i bompenger, en avtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten. Totalt øker regningen for bilistene med én milliard kroner – selv om en enkeltpassering blir billigere.

Norsk elbilforening mener opptrappingen kommer altfor tidlig, og at den er for bratt.

– Elbilene skal selvsagt være med å betale etter hvert, men vi må ha is i magen, og la elbilfordelene få lov til å virke i flere år ennå. En nedtrapping av elbilfordelene nå setter 2025-målet i fare. Vi klarer ikke å få til at hele nybilsalget skal være elektrisk i løpet av syv år, dersom vi trapper ned bruksfordelene for tidlig, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

NAF advarer: Bompenger skviser ut de som ikke har noe valg

Se video: Denne reklamen ble rett og slett for drøy

​