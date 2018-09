Ford er et av merkene som har ligget lavt med elbiler. De har riktignok solgt en elektriske utgave av sin Focus i noen år, men det har ikke vært noen stor suksess.

Selv ikke i elbillandet Norge har den slått an. Kort rekkevidde og en litt for kjapp ombygging må nok ta en stor del av skylden for det. Batteripakken er for eksempel plassert i bagasjerommet, det ramler litt gjennom i forhold til mer gjennomførte konkurrenter. Da den kom, kunne bilen heller ikke hurtiglades.

Men også Ford er i gang med en større elbilsatsing. De investerer nå mer enn 92 milliarder kroner i elektrifisering og planlegger å tilby i alt 40 elektrifiserte modeller globalt, i løpet av 2022. 16 av disse modellene vil være helelektriske biler.

Nå har Ford akkurat gitt oss en sniktitt på en av disse, nemlig en bil de selv sier er inspirert av designet til ikoniske Ford Mustang. Modellen, som kommer i 2020, skal få en elektrisk rekkevidde på minst 480 kilometer. Vi antar at det er etter den nye og strengere målemetoden, WLTP.

Dette er den første modellen fra det Ford kaller Team Edison, som de neste årene skal utvikle en rekke elektrifiserte Ford-modeller.

Ford har stor suksess med siste versjon av sin Mustang. Nå lover de DNA fra denne i sin kommende elbil.

Norske erfaringer bidrar

– I Ford Motor Norge følger vi Fords globale produktutvikling tett og erfaringer fra Norge bidrar løpende i prosessen. Vi ser frem til å tilby Fords meget spennende helelektriske bil i 2020. Den blir en sportslig og anvendelig elektrisk bil som garantert vil videreføre de gode kjøreegenskapene Ford er kjent for, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding.

Team Edison skal ha en helt ny tilnærming til utviklingen av prototyper. det skal gå langt raskere enn tidligere og med nye materialer som gir fleksibilitet til å utvikle intuitive og innovative løsninger.

Focus Electric er elbilen som ikke har slått an i Norge, i bruktmarkedet kan du gjøre svært gode kjøp.

Billig brukt

Hvis du ikke har behov for lang rekkevidde og mye bagasjeplass, kan for øvrig en brukt Focus Electric være et gunstig bruktkjøp.

Prisene starter på like over 100.000 kroner for en 2014-modell.

Da får du en bil som fortsatt har nybilgaranti, fornuftig kilometerstand og gode kjøreegenskaper. Dessuten er de elektriske Focus-modellene godt utstyrt.

Ford har forøvrig en varebil som er elektrisk også. Transit Connect Electric – også her er startprisene rundt 100.000 kroner i bruktmarkedet.

