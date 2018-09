Storavisen New York Times publiserte onsdag et anonymt leserinnlegg.

Skribenten skal være et høyt plassert medlem av Trump-administrasjonen, og starter teksten sin med «Jeg er en del av motstandsbevegelsen».

Ikke fornøyd

I teksten står det at mange på høyt nivå i administrasjonen ser det som sin plikt å beskytte landet, og at presidenten oppfører seg på en måte som er skadelig for republikken.

Dette har fått Donald Trump til å rase.

Trump har kalt artikkelen «en skam», og Sarah Sanders har kommentert den anonyme artikkelen på følgende måte:

«Individet bak denne saken har valgt å bedra, i stedet for å støtte den lovlig valgte presidenten av USA. Han setter ikke landet sitt først, men seg selv og sitt ego (...) Denne feigingen burde gjøre det eneste rette å si opp».

Bør stå fram

Verken kjønnet, navnet eller stillingen til skribenten er kjent.

Da Donald Trump talte i Montana natt til fredag, kom han med konkrete krav til New York Times.

– Ingen vet hvem han eller hun er, men for statens sikkerhets skyld burde New York Times publisere navnet med en gang. Deres journalister burde undersøke hvem dette er, det er det jeg ville kalle et godt scoop, sier Donald Trump.

Den republikanske senatoren Rand Paul foreslår å løse gåten ved hjelp av løgndetektortester av presidentens nærmeste ansatte.

TV 2s kommentator og debattansvarlig, Matthias Fischer, skrev torsdag at de ansatte som mener Trump er så farlig, burde stå fram med navn og fortelle om konkrete historier. Les kommentaren her.

Samtidig oppfordrer den demokratiske senatoren Elizabeth Warren utilfredse Hvite Hus-ansatte til å ta i bruk seksjon 4 i den 25. «amendment» i grunnloven, som tillater dem å avsette presidenten. Dette har aldri tidligere vært gjort.