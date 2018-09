– Det er kjedelig å spille landskamp, og så er det glissent på tribunene

Etter uker der norsk fotball har vist seg fra sin beste side på publikumssiden gjennom Sarpsborg 08s fulle hus i Europaligaen, er kontrasten påfallende når glisne Ullevaal-tribuner er det som møter landslagsspillerne når de kommer ut for å sesongåpne på eget gress. Moi Elyounoussi velger allikevel å rose dem som stilte opp.

– Det er klart at vi gjerne skulle hatt flere på tribunen, men når det er sagt så synes jeg at de som var her i dag skapte liv. Det er godt for oss som er utpå der. Så vi er takknemlige for det, og så håper jeg at vi ved at vi viser at vi både kan vinne og spille bra fotball kan få flere til å komme på kamper.

– Det skal ikke være like mange på Sarpsborg stadion som på Ullevaal på landskamp?

– Nei. Men det er god stemning på Sarpsborg stadion også, vet du. Neida. Vi håper selvfølgelig at det skal komme flere tilskuere og se på kamp. Både for oss spillere og for atmosfæren, så er det bedre om det er flere og om det er god stemning. Men de som støttet oss i dag var til stede, det var god stemning på tribunen og vi leverer varene, sier Southampton-spilleren.

NFF: – Vi tar tilbakemeldingene og responsen på alvor

Etter kampslutt torsdag viste også NFF at de tar innover seg det faktum at Ullevaal var glissen i Nations League-debuten. Billettene kostet 500 kroner på langsiden i torsdagens kamp, og det stod over 21 000 tomme seter på nasjonalarenaen.

– Mange reaksjoner angående billettprisene i kveld. Vi tar tilbakemeldingene og responsen på alvor og med i vurderingen av prisnivået for de kommende kampene, skriver Fotballforbundet på Twitter.

Jesper Mathisen regner nå med billigere billetter til de to neste hjemmekampene i oktober.

– Det var veldig trist at det ikke var flere folk på Ullevaal, men det har NFF mye av skylden for. Når de tar såpass med menger for å se en landskamp mot Kypros, har de kun seg selv å takke. I tillegg gikk den på et litt ugunstig tidspunkt for familier, det var ganske sent på kvelden og man kunne sitte hjemme i godstolen før man la ungene i seng, så jeg kan forstå at barnefamilier velger ikke å komme i går. Det for det var ikke verdens beste motstand og verdens feteste kamp, men senk nå heller billettprisene og sørg for at det kommer flere folk på Ullevaal. NFF gjorde en feil, og det har de også innrømmet, og så forventer jeg lavere priser i de neste kampene som skal spilles i Nations League allerede neste måned, sier TV 2s fotballekspert.

TV 2-ekspert: – De norske gutta kan få ekstra energi og en ekstra boost

Han var selv på indre bane i gårsdagens kamp, og fikk oppleve et mer glissent Ullevaal på landslagsnivå enn det noen ønsker. Den tidligere Eliteserie-profilen sier at bedre publikumsoppslutning vil gjøre Norge enda bedre, men tror på stor bedring til neste måned dersom resultatene fortsetter å komme.

– De norske gutta får ekstra energi og en ekstra boost av at Ullevaal i hvert fall vil nærme seg fullsatt etter hvert, men de er stolte over å spille med flagget på brystet uansett hvor mange som er der, og det er deres oppgave å levere resultater og gode prestasjoner slik at folk vil komme. Jeg tror at med et godt resultat mot Bulgaria på søndag, så vil det komme langt flere folk allerede neste måned. Ullevaal skal bli et fort, og da trengs det hjelp fra flere enn de som var på kamp i går.

PS! 6363 tilskuere så Sarpsborg slå Maccabi Tel Aviv 3-1 23. august.

