Joshua King var til tider et mareritt for de kypriotiske forsvarsspillerne da Norge slo Kypros 2-0 i Nations League-åpningen, men han måtte gå målløs av Ullevaal.

– Det er det eneste jeg er skuffet over med denne kampen, men vi fikk tre poeng, takket være Stefan, sier King.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen holdt King som Norges nest beste mot Kypros, og mente Bournemouth-spissen var «til tider umulig å håndtere».

En annen i ekspertkorpset, vet hvordan man kan få enda mer ut av spissen til møtet med Bulgaria søndag.

– Jeg tror faktisk han er bittelitt skuffet, for han plaget midtstopperne hele kampen og var ikke så langt ifra å komme til helt enorme sjanser. Farten og fysikken må han bruke hele veien. Etter fem minutter mot King skjønner motstanderne at de er på tynn is og rygger og rygger når de blir utfordret, sier Hangeland, og fortsetter:

– Hadde jeg vært Lars Lagerbäck, hadde jeg bedt ham gå rett på nærmeste forsvarsspiller og sette frykten i ham med en gang, så kommer vi til å få veldig mye glede av King i kampene fremover.

Mathisen mener King har vist at han er en som passer inn i et Lagerbäck-lag.

– Joshua King kommer til å være litt skuffet over at han ikke scoret mål, men Lagerbäck kommer til å være veldig fornøyd. King viste fart og ferdigheter som ingen på det norske laget har. Han gjør også en enorm jobb når vi ikke har ball. Det har vært et spørsmål om han er villig til å løpe like mye som Tarik Elyounoussi og Bjørn Maars Johnsen, men King viser at han også gjør det, sier TV 2s fotballekspert.

– Det er ganske godt håndverk av Lagerbäck. De beste trenerne gjør det i skjul uten store konflikter i media eller garderoben. Han bruker virkemidler for å vise hva han krever i hver rolle. Spillerne vet hva det betyr å spille i en bestemt rolle. Derfor er det vanskelig å møte oss. Jeg forventer at Norge blir bedre og bedre. Da skal midtstopperne som møter Norge få det tøft, sier Brede Hangeland.

Steffen Iversen mener Lagerbäck kan få enda mer ut av King.

– Jeg ønsker å se enda mer av ham, for han har så mye fantastisk i seg. Han ble brukt litt feil i oppbyggingen. Det kan gå for tregt og man får ikke brukt King. Han fikk to kjempemuligheter, så han burde scoret. Han var «average», sier tidligere landslags- og Premier League-spissen i TV 2-studio.

King hadde gjerne sett at det gikk litt raskere når de hadde ballen.

– Vi hadde mesteparten av ballen. De var ikke dårlige med ballen, men vi spilte litt sakte bak til tider hvor vi burde flyttet ballen kjappere. Det viktigste var uansett tre poeng. Vi hadde mål om seks poeng etter to kamper, og nå har vi gjort 50 prosent av jobben, sier King.