Provosert over Johansen-kritikk: – Vi er da ikke så blaserte?

– Folk får tolke det som de vil.

– Jeg skal være ærlig si at jeg ikke leser alt som blir skrevet, men jeg har jo familie og sånn rundt meg som leser, og som kanskje har litt sterkere meninger om dette enn meg. Jeg ga vel et greit svar på tiltale.

– Det handler bare om å bite tennene sammen, og ha troen på at du er god nok. Jeg mener selv at jeg god nok til å spille i Premier League, og så handler det om å ta sjansen når man får den. Nå fikk jeg sjansen her, og den tok jeg. Det samme kommer til å skje i Fulham, sier en selvsikker Norge-kaptein til TV 2.

– Fortsatt konkurranse om den plassen

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var en av dem som mente at Iver Fossum banket på døren og truet Johansens plass i startelleveren. TV 2s ekspert poengterer at det ikke nødvendigvis var kritikk mot Johansen.

– Hovedgrunnen til at man har satt spørsmålstegn ved Johansen er at Iver Fossum var såpass god på sist samling, og at han har vist såpass imponerende ting og spiller fast for Hannover i Bundesliga.

– Dette norske laget har kamp på alle plasser, det er vi glade for, det er Lagerbäck glad for, og det er nok spillerne også glade for. Da vet de at dette ikke er noen hvilepute, det er ingen som har fast plass på dette laget. Så selv om Johansen var svært god mot Kypros, så vet vi at Iver Fossum også er svært god, så det er også kamp om den plassen, sier Mathisen.

– Jeg forstår man lurer på hvem som skal spille

Norges landslagssjef innrømmer etter kampen at han var overrasket over Johansen endte opp med å bli tomålsscorer.

– Han er bra, han er klok og han betyr mye for oss med den måten han spiller på. Han har bra spilleforståelse. Jeg hadde ikke trodd han skulle bli tomålsscorer, men jeg klager ikke over det. Jeg forstår man lurer på hvem skal spille, men det handler om balanse og at det var første kamp. Stefan er en solid spiller, så det føles naturlig, sier Lagerbäck til TV 2 etter kampslutt.

Skryt fra Premier League-kompisene: – I dag vinner vi på grunn av ham

Lagkameratene skryter også uhemmet av kapteinen.

– Det er den beste måten å svare på. Han går foran som den lederen han er. I dag vinner vi på grunn av ham. Han er mentalt veldig sterk. I dag går han foran, og viser hvorfor han er kaptein. Det er veldig godt å se det, sier Moi Elyounoussi.

Southampton-spilleren får selskap av en annen Premier League-spiller i sin ros av Johansen. Joshua King var nemlig ikke overrasket over at kapteinen ble utslagsgivende, og gir uttrykk for at Fulham-spillerens plass i startoppstillingen aldri var truet.

– Det er bare skriverier fra dere. Vi vet alle hvor god Stefan er, og hvor viktig han er for laget. Når han spiller, så er han kapteinen vår. Det er ikke noen overraskelse for meg, sier King.