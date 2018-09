Reynolds døde torsdag på et sykehus i Florida, opplyser hans agent Erik Kritzer ifølge nettstedet.

Han gjennomgikk en hjerteoperasjon i 2010, men har jobbet inntil nylig, melder The Guardian.

Reynolds spilte i storfilmer som «Deliverance», «Smokey and the Bandit» og «The Cannonball Run», og han var nominert til oscar for sin rolle som pornoregissør Jack Horner i filmen «Boogie Nights».

Men han jobbet også som regissør og produsent.

Skuespilleren var kjent for å ha glimt i øyet og alltid et smil på lur. Han spilte i mange actionfilmer, og gjorde ofte sine egne stunts.

Reynolds er i tillegg til sine mange roller i kjente filmer, kjent for å ha takket nei til rollene som James Bond og Han Solo.

To filmer der Reynolds er med er satt til å gis ut i desember i år og i 2019.

Den anerkjente skuespilleren etterlater seg sønnen Quinton Anderson Reynolds.

