Ester Ledecka var en av OLs største og råeste historier.

Den tsjekkiske ski- og brettartisten ble historisk som OL-vinner i to forskjellige grener.

Ledecka ble mester både i Super-G med ski på beina, og i parallell-storslalåm på snowboard.

TV 2-reporter Per Angell Berntsen kalte det OLs desidert vakreste øyeblikk da hun vant Super-G helt sensasjonelt.

Hun er naturlig nok en av tsjekkisk idretts aller største stjerner, men nå truer hun med å skifte nasjon, skriver Ceska Televize.

Klar for å bytte land

Grunnen er en konflikt med det tsjekkiske skiforbundet. En konflikt som gjør at hun ennå ikke har signert utøveravtale – og at hun derfor har fått startnekt av det tsjekkiske Skiforbundet.

– Jeg fikk en uttalelse fra forbundet at hun ikke ville få kjøre. Jeg syns det er bisart, sier Ledeckas far, Janek.

Han er klar på at nasjonsbytte er mulig, dersom konflikten ikke løser seg.

– Jeg må si det åpent, at om ikke dette løser seg, så er det et åpenbart alternativ.

Gjentagende konflikt

Konflikten minner om den blant andre Henrik Kristoffersen har hatt med Skiforbundet, der striden står om hvilke sponsorer utøvere har rett til å profilere på hjelm og klær.

Kristoffersen tok Skiforbundet til retten for å kunne bruke sin private sponsor på hjelmen.

– Skiforbundet har ikke skjønt hva disputten handlet om. Det handlet ikke om hvor mye statlige midler hun får fra forbundet, sier agenten David Travnicek.

– Forbundet nekter oss å forhandle med partnere som er nødvendige for å konkurrere med verden og overvinne den. Dersom vi signerte avtalen som ligger på bordet vile Ester frivillig gi fra seg ressurser og gå inn i sesongen mer begrenset og med en ulempe.

– En igle

Skiforbundet har i en pressemelding nektet for at de har stilt et ultimatum om at Ledecka må signere avtalen for å få kjøre.

Det får skistjernens far til å rase mot Skiforbundets president Lukas Sobotka.

– Jeg syns at løgnen de serverte burde være første steget mot at presidentens oppsigelse, sier Janek Ledecka.

Han tror imidlertid ikke at Sobotka kommer til å si opp selv.

– Så lenge det går vil han være en igle som lever på flyten av statens penger.

Skiforbundets svar

Partene hevder begge at de er villige til å finne en løsning på avtalen.

– På tross av de aggressive og villedende uttalelsene gjort av Sport Invest i dag er Skiforbundet fortsett åpen for videre forhandlinger om Ester Ledeckas utøver kontrakt, skriver Det tsjekkiske skiforbundet i en pressemelding.

– Vi er fullstendig klar over at Ester er en veldig eksepsjonell utøver. Derfor tilbyr vi betingelser som er uten sidestykke i vår historie. Vi gjør vårt beste for å gjøre Ester og våre fans fornøyde.