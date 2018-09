Kapteinen stilnet kritikerne med to mål i norsk seier: – Han er en vinner

Norge-Kypros 2-0

Se Stefan Johansen første scoring i videovinduet øverst.

Stefan Johansen sørget med sine to scoringer før pause for en perfekt start for Norge i Nations League. Med det ga han også kritikerne svar på tiltale.

Norges kaptein har slitt benken i starten av Premier League for Fulham, og før torsdagens kamp ble det satt spørsmålstegn ved om Norges kaptein i det hele tatt burde få starte kampen.

«Lagerbäck bør vrake kapteinen sin» slo blant annet VG-kommentator Knut Espen Svegaarden fast onsdag.

– Iver Fossum har imponert Lagerbäck, og vil trolig være høyaktuell til søndagens kamp mot Bulgaria dersom Johansen ikke leverer varene mot Kypros, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen før kampen.

Torsdag fikk de svar.

– Dere får tolke det som dere vil

Johansen scoret begge målene og ble kåret til banens beste av TV 2s seere i 2-0-seieren mot Kypros.

Kapteinen hadde tydelig fått med seg den siste tidens skriverier, for Premier League-proffen feiret den første scoringen med en gest hvor han «spisset ørene.»

– Dere får tolke som dere vil, sier Stefan Johansen til TV 2 etter kampslutt om feiringen.

– Jeg lar ikke så mange sånne ting påvirke meg. Folk får mene hva de vil, og det er mye meninger. Det har ikke vært så mye spilletid i Fulham. Jeg fikk svar på tiltale i dag, og det handler om å score, sier Johansen.​

– Han er en vinner

I TV 2s fotballstudio satt Vålerenga-trener Ronny Deila, som har hatt Stefan Johansen som spiller både i Strømsgodset og Celtic. Han var ikke overrasket over 27-åringens gode kamp.

– Dette er ikke tilfeldig. Han er en vinner. Når han nå blir trykket litt ned, så svarer han. Det har gjort gjennom hele karrieren. ​

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Stefan Johansen ga et perfekt svar på tiltale til kritikerne.

– Stefan Johansen gir beskjed. Jeg er kaptein, jeg skal spille, jeg vil bidra for Lagerbäck og Norge.

Lagerbäck misfornøyd med andreomgang

Norge lot det aldri være tvil om seieren og eide stort sett hele kampen mot Kypros, sett bortifra en liten periode i andreomgang. Dette var Norges femte strake seier under Lagerbäck, og Mathisen lar seg ikke uroe over at Norge slapp Kypros litt inn i kampen i andre omgang.