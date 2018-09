Det danske fotballforbundet (DBU) opplyser på sine nettsider torsdag kveld at de har kommet til enighet med spillerne om en midlertidig avtale.

Det gjør at Danmarks beste menn spiller Nations League-åpningen mot Wales søndag. Da er også landslagssjef Åge Hareide tilbake på sidelinjen etter at John «Faxe» Jensen ledet amatørene i privatlandskampen borte mot Slovakia.

Ifølge dansk TV 2 gjelder de samme vilkårene som i den forrige avtalen mellom spillerne og Det danske fotballforbundet.

Forhandlingene mellom partene om en ny permanent avtale fortsetter mandag.

– Avtalen er et skritt i riktig retning, og landslagsspillerne er glade for at de på dette grunnlaget kan fokusere på kampen mot Wales, sier Spillerforeningens direktør Mads Øland, ifølge dansk TV 2.

Den midlertidige avtalen løper frem til 30. september. Danskene skal ut mot Irland i andre Nations League-kamp 13. oktober.

De danske amatørene som spilte onsdagens privatlandskamp mot Slovakia reiser nå til sine respektive klubber. Det ble med et 0-3-nederlag i Bratislava.