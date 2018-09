Tyskland - Frankrike 0-0

Se stempling-situasjonen øverst!

Det var ingen stor fotballkamp mellom de to siste verdensmesterne, Tyskland og Frankrike, med 0-0 i München torsdag.

Etter tre minutters spill skulle kanskje tyskernes venstreback Antonio Rüdiger vært sendt i dusjen for en stygg stempling på Frankrikes back Benjamin Pavard.

TYDELIGE MERTER: Benjamin Pavard ble stemplet i halsen og brystet av Antonio Rüdiger.

Rüdiger satte fart langs siden, men ble stoppet av en taklende Pavard. Tysklands forsvarsspilleren tråkket Pavard på halsen, og den franske høyrebacken trengte behandling. Han fortsatte kampen, til tross for stygge, store merker på halsen etter stemplingen.

– Den ser ikke god ut for Pavard. Er det en bevisst stempling fra Rüdiger? Den siste der ser ikke bra ut i det hele tatt. Han sier «sorry», men det setter ikke Rüdiger i et spesielt godt lys. Man må kanskje se den et par ganger til før man tillegger Rüdiger onde hensikter, Kommenterte TV 2s Kasper Wikestad, før han fikk se reprisene:

– Den siste med venstrebeinet er ikke pen. Han kan trekke det beinet unna. Han setter det ned i skulder og hals på Pavard. Dommeren står også godt plassert, sier Wikstad, som senere i omgangen kommenterte at Rüdiger burde blitt utvist for stemplingen.​

Djibril Sidibé var ventet å være Frankrikes førstevalg på høyrebacken i VM, men Monaco-spillere måtte stå over åpningskampen. Det gjorde at Pavard fikk sjansen. Stuttgart-spilleren tok muligheten med begge hender, imponerte og etablerte seg som førstevalget til Didier Deschamps på høyresiden.

Det var en tam førsteomgang. Olivier Giroud skapte de to største sjansene kort tid før pause. Først på en heading, før han et hælspark snek seg to meter utenfor.

– Vi håper på bedre kvalitet, mer åpent spill, flere sjanser og kanskje noen mål i andreomgang, sa TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad.

Frankrike startet friskest i andreomgang, men det var tyskerne som fikk kampens største mulighet etter 64 minutters spill. Marco Reus’ forsøk ble imidlertid strålende stoppet av debutant Alphonse Areola.’

Drøyt fem minutter senere gikk Tyskland på en helhjertet kontring. Samuel Umtiti fikk blokkert Thomas Müllers avslutning, men returen havnet hos Mats Hummels. Bayern München-stopperen prøvde seg på volley, men ble stoppet av en brukbar Areola-redning.

Det endte til slutt målløst i en sjansefattig kamp på Allianz Arena.