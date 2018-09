Derfor får Sverige en taper som statsminister

Hvis alle partier skal holde sine valgløfter, og TV 2s ferske prognose slår til, betyr det «status quo» i svensk politikk. Forholdet mellom blokkene vil være noenlunde lik som i dag, med et Sverigedemokraterna som er betydelig større enn sist. En svekket Stefan Løfven vil da kunne fortsette som statsminister. Det er høyst usikkert om høyresiden i Sverige kan leve med et slikt styre i fire nye år. Derfor kan svenskene trolig forberede seg på det reneste løftebrudd-bonanza etter valget.

Jeg har snakket med flere politikere fra Alliansen de siste ukene. Ingen snakker høyt om det, men flere antyder at det kan komme til å skje ting i løpet av høsten. Det er viktig å vise velgerne at de gjør helhjertede forsøk på å danne regjering basert på løftene som er gitt.

Men hvis det kjører seg helt fast, og de rødgrønne fortsetter å styre, kan det tvinge seg frem løsninger som på en eller annen måte betyr å ta Sverigedemokratene inn i den politiske varmen, og at Moderaternas Ulf Kristersson blir statsminister.

Det er også mulig svenskene piner seg gjennom et nyvalg, men det er høyst tvilsomt om det vil endre maktbalansen i riksdagen. Det er mange forbehold med en slik analyse. Svenskene er sterkt splittet når det gjelder Sverigedemokratene. Og blant annet er det knyttet spenning til hvordan den nye, utvidede riksdagsgruppen deres vil opptre.

Men da må Kristersson uansett bryte sitt løfte til velgerne om at han kun har én plan, nemlig å danne en Allianse-regjering, uten å forhandle med Sverigedemokraterna.

Det er i så fall Liberalerna og Centerpartiet som må sluke de største kamelene. De har begge nærmest sverget på at de ikke skal ha noe som helst med SD å gjøre etter valget.

Liberalerna har heller antydet at de vil støtte en slags storkoalisjon, fremfor å sitte i en regjering som samarbeider med Sverigedemokraterna:

Det kan åpne opp for Stefan Løfvens opprinnelige plan fra fire år tilbake, nemlig å brekke opp blokkpolitikken. Etter forrige valg nektet han Vänsterpartiet (SVs svenske søsterparti) å delta i regjeringen for å gjøre seg mer spiselig for Liberalerna (Sveriges svar på Venstre) og Centerpartiet. Også i år ønsker han å splitte den borgerlige Alliansen som består av de fire partiene Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Centerpartiet.

Løfven tar mål av seg for seg å være statsminister for en bred koalisjonsregjering som inkluderer både de rødgrønne og Liberalerna og Centerpartiet. De to Alliansepartiene har foreløpig nøyd seg med å sende Løfven en kald skulder og invitasjonen i retur, nemlig å be han støtte en Allianse-regjering, ledet av Moderaternas Ulf Kristersson.

Den politiske thrilleren i Sverige kommer til å fortsette lenge etter at vi får valgresultatet søndag kveld. Det hele kan ende med et utmattende drama, hvor spenningen knytter seg til hvem som gir seg først.