Drømmeangrepet: Slik lokket Norge Kypros i fella

Norge-Kypros 2-0

Norge tok seg greit av Kypros og vant til slutt 2-0 i åpningskampen i Nations League torsdag.

Beholdningen i kampen var åpningsmålet, der nesten halve det norske laget var involvert i en pasningsrekke av høyt internasjonalt snitt.

Kristoffer Ajer valgte ved to anledninger i bakre rekker å spille seg fro, først via Sander Berge og deretter via Rune Jarstein, som så i stedet for å gå for klareringsvarianten slo en lekker langpasning til en perfekt plassert Omar Elabdellaoui på motsatt side.

Høyrebacken kombinerte så elegant med Stefan Johansen via varianter der ballen gikk mellom dem i luften både med hodet og beina, før Norges kaptein deretter gikk på i løp i bakrommet. Elabdellaouis pasning var så perfekt, og landslagskaptein Johansen satte inn 1-0 alene med keeper i det klokken bikket 20 minutter.

– Et praktfullt angrep. Helt bakfra med Ajer og Jarstein, som til slutt ender i nettet. Se på den pasningen fra Omar. Det er nydelig, kommenterte TV 2s ekspert Brede Hangeland på direkten.

Se den fantastiske scoringen i vinduet øverst!

Etter kampslutt tok TV 2 en prat med alle de involverte i drømmemålet, for å få dem til å fortelle sin variant av historien rundt spillet som lå bak.

Kristoffer Ajer:

– Jeg synes vi, i hvert fall i 1. omgang, har en fin ro i spillet i dag. Det gjør at vi greit spiller ut Kypros i den situasjonen der. Da åpner de seg opp. Vi visste at et par trekk i laget ville åpne dem, og Stefan gjør en fantastisk jobb og setter den enkelt. Det var fantastisk å få den scoringen. Jeg er vant til å spille sånn fotball. Rune er fantastisk med beina, så da er det enkelt å finne ham der, svarer Celtic-spilleren på spørsmålet om dette er «Nye Norge», et lag som ønsker å se etter spillemuligheter i situasjoner der mindre ballsikre forsvarere fort ville klarert ballen langt vekk.

Sander Berge:

– Det er vel en av de få gangene vi spiller på oss press, og de kommer litt høyere. Vi lokker dem litt opp. Jeg spiller ned til Jarstein, så spiller han Ajer og så tilbake. Da får vi til slutt forsvarsleddet deres på midtbanen, og vi får et enormt bakrom å løpe i. Det var en av de få gangene det var det, for ellers lå de så lavt. Det viste seg å være en nøkkel. Det var veldig fint, med mye lekre kombinasjoner der ballen gikk på ett touch. Det var et veldig vakkert angrep, og så er det selvfølgelig godt å avslutte det med mål. Det var en deilig åpning, sier Genk-midtbanespilleren.