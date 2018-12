Se Nations League på TV 2 Sumo og TV 2s kanaler!

Her får du tilgang! ​

Norge-Kypros 2-0

Fredag dro det norske landslaget til Bulgaria, i visshet om at man resultatmessig fikk en perfekt start på Nations League med 2-0 over Kypros torsdag.

Bulgarerne gjorde også sin del av jobben torsdag, og overvant Slovenia 2-1 på bortebane, hvilket gjør søndagens Bulgaria-Norge-kamp til en tidlig dyst om fullstendig overtak i vår Nations League-gruppe.

Se høydepunktene øverst!

For én av spillerne i den norske troppen blir bortekamp i Bulgaria helt spesielt. Bjørn Maars Johnsen hadde nemlig søndagens motstander som hjemland i 1,5 år, i en tid der spill med flagget på brystet kun var en fjern drøm.

– Det er surrealistisk å komme tilbake dit og spille for landslaget. Men jeg gleder meg, og jeg kjenner motspillerne godt. Jeg kan hjelpe gutta å bli kjent med spillerne. Det er viktig å ha inside-informasjon i gruppen, og vi vet kanskje mer enn Bulgaria forventer. Det blir gøy både å trene der og forhåpentligvis spille kamp. Forhåpentligvis kan jeg score mål der igjen, forteller han til TV 2.

Les også: 2015: Norsk spiss involvert i bulgarsk fotballkaos

Mellom januar 2015 og sommeren 2016 var nemlig bulgarske Litex Lovetsj arbeidsgiveren til 26-åringen, før han etter tolv mål på 29 ligakamper forsvant videre til Hearts i skotsk toppdivisjon for drøyt to år siden. Underveis i tiden i Skottland kom landslagsdebuten, før rundturen så fortsatte til Nederland, der debutsesongen i ADO Den Haag endte med andreplass på toppscorerlisten og overgang til storklubben AZ Alkmaar.

– Vi går for å vinne gruppen

Nå ser Maars Johnsen frem til å bygge videre på den solide starten på Nations League-gruppespillet som ble foretatt torsdag.

– Det blir veldig viktig. Det blir spennende å spille den kampen på bortebane. Men vi går for å vinne gruppen, og jeg tenker at det vil bli en helt annerledes kamp. Det er en tøff motstander, men vi er godt forberedt. Vi skal sørge for at vi gjør avslutningen av gruppespillet enklere, så tre poeng der vil være veldig viktig for oss, forteller han.