For første gang på tre uker drev de fire borgerlige partilederne felles valgkamp i Uppsala torsdag kveld.

– Jeg tror Alliansen kommer til å vinne på søndag. Vi er det eneste sammensveisede regjeringsalternativet som finnes. De rødgrønne spriker og gir ingen beskjeder om hvilken politikkk de vil føre, sier lederen for Liberalerna Jan Björklund til TV 2.

Svært jevnt

De siste meningsmålingene viser at det blir stadig jevnere mellom de to blokkene. Torsdag kom den første målingen som viser at de borgerlige partiene er større enn de rødgrønne.

På TV 2s gjennomsnitt av målinger som bygger på de fem sist offentliggjorte målingene er Moderaterna som får 17,9 prosent for første gang siden valgkampen startet nå større enn Sverigedemokraterna med 17,96 prosent. Moderaterna er dermed nest største parti for første gang på lenge.

Gjennomsnittet viser nå at det bare skiller 1,1 prosentpoeng i rødgrønn favør.

Forspranget krymper

TV 2s mandatprognose som er laget på gjennomsnittet av de ferskeste målingene viser at de borgerlige også her tar kraftig innpå de rødgrønne.

Mens det søndag var et rødgrønt forsprang på ni mandater er det nå bare to mandater som skiller de to blokkene i Sverige. Dermed går det mot et thrillervalg i nabolandet.

Artikkelen oppdateres