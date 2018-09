Har fått tips om voldsmann i begge sakene – men vil etterforske drapene adskilt

I mai i 1995 ble Birgitte Tengs (17) funnet drept på Karmøy utenfor Haugesund. Hun ble seksuelt misbrukt og dødsårsaken var massiv vold mot hodet.

Drøyt fem år senere ble Tina Jørgensen (20) drept. Natt til 24. september i 2000 ble hun sporløst borte. En måned senere ble hun funnet drept i en kum ved Bore kirke på Jæren. Også hun døde som følge av vold mot hodet, men det er uklart hvor åstedet var.

Ingen av drapene er oppklart. Siden 2017 har Sør-Vest politidistrikt og Kripos sin Cold Case-gruppe etterforsket Birgitte-saken på nytt. Torsdag kom nyheten om at tilsvarende etterforskningen nå går i gang i Tina-saken.

Politiet er ganske sikre på at Tina Jørgensen (20) ble brakt til Bore kirke etter at hun var drept. En sekk i hvit kunstfiberstrie som ble funnet under Tina i kummen, kan ha blitt brukt til å frakte henne til funnstedet. Foto: NTB Scanpix

Selv om jobben er krevende, mener politiet at det kan være mulig å få en oppklaring.

– Jeg er glad for at de nå starter opp. Politimester Hans Vik er positiv, og positivitetens hans har smittet over på meg. Men forventningene holder jeg i sjakk. Jeg har hatt så mange nedturer, sier mor til Tina Jørgensen, Torunn Austdal Rasmussen, til TV 2.

Flere likheter

Likheten mellom drapene på de to kvinnene er mange, påpeker forfatter Bjørn Olav Jahr, som både har skrevet bok og regissert true crime-serien «Hvem drepte Birgitte?».

– De er unge kvinner som har vært ute, de har langt hår, de lette begge etter skyss, de ble drept med ganske lik metode, det er geografisk nærhet og drapene har skjedd ganske nært i tid, sier Jahr.

Jahr påpeker at det er større sannsynlighet for at drapssakene ikke henger sammen enn at de har det.

– Men når det er sagt, så finnes det konkrete personer som politiet har fått tips om i begge drapssakene, sier han.

Tips om konkret mann

Tipset gjelder blant annet én navngitt mann som tidligere har vært voldelig mot kvinner i seksuelt opphisset tilstand. Kripos har tidligere understreket at tipset om denne personen skulle bli grundig etterforsket.

I boka «Da Tina ble drept», som er skrevet av NRK-journalist Erlend Frafjord, kommer det frem at åtte menn hadde pekt seg ut for politiet i Tina-saken.

Overfor VG har lederen for Kripos sin Cold Case-gruppe, Espen Erdal, påpekt at det finnes likheter mellom de to sakene.

Leder for Kripos' Cold Case-gruppe, Espen Erdal. Foto: NTB Scanpix

– Det vil ikke forundre meg hvis så er tilfelle. Det er geografisk nærhet og det er fem år mellom de to sakene. Med så omfattende etterforskninger er det ikke overraskende om det skulle finnes like navn i begge sakene, sa han i 2016.

Erdal bekreftet også at politiet hadde fått tips om moduskandidater som gikk igjen i begge sakene.