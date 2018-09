Det mener påtalemyndigheten, som før sommeren tok ut tiltale etter drapet på Ålgård på Jæren i fjor høst. Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Saken skal opp for Jæren tingrett 17. september, og det er satt av fem dager til hovedforhandlingen.

Drapet skjedde på en adresse fredag 11. august. En 26 år gammel mann ble kvalt ved at den drapstiltalte puttet gasbind i halsen hans, ifølge politiet. Deretter skal han ha blitt holdt offeret for nesa slik at han ikke fikk oksygen.

Etter drapet skal den tiltalte mannen i 30-årene ha brukt en kniv til å skjære i avdødes kropp. Derfor er han også tiltalt for likskjending.

Politiet utenfor boligen der drapet fant sted 11 .august i fjor. Eugen Hammer / Gjesdalbuen / NTB Scanpix

Politiet har tidligere sagt at de tror at knivepisoden var et forsøk på å partere liket for å skjule forbrytelsen.

Mener selv han var utilregnelig

Kort tid etter at 26-åringen ble funnet død, gikk politiet ut og omtalte drapet som mistenkelig. Den drapstiltalte mannen ble pågrepet tidlig mandag morgen, tre dager etter at drapet fant sted.

Det er ukjent hvilken relasjon det var mellom avdøde og tiltalte, men sistnevnte var en kjenning av politiet fra tidligere forhold, ifølge Aftenposten.

Mannen i 30-årene skal i avhør først ha erkjent straffskyld, for så å trekke tilståelsen. Mannens forsvarer, advokat Christine Braastad Orre, er ordknapp om saken.

– Han erkjenner ikke straffskyld på nåværende tidspunkt, men mer kan jeg foreløpig ikke si, sier hun.

Statsadvokat Arvid Malde, som skal være aktor i saken, forklarer at den drapstiltalte har erkjent å ha begått de faktiske handlingene.

– Men han nekter straffskyld. Det betyr at tiltalte mener at han ikke var strafferettslig tilregnelig, sier Malde.

Ukjent drapsmotiv

I tiltalebeslutningen har ikke påtalemyndigheten tatt forbehold om at de vil legge ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern. Det betyr at statsadvokaten mener å kunne føre bevis for at tiltalte var tilregnelig da drapet fant sted.

Påtalemyndigheten ønsker ikke å kommentere hva de mener var motivet for drapet.

En kvinne i 20-årene var lenge varetektsfengslet i saken, siktet for medvirkning til drapet. Saken mot henne er imidlertid henlagt på bevisets stilling.

Familien til den avdøde 26-åringen har fått oppnevnt advokat Janne Karin Rasmussen som bistandsadvokat. Hun ønsker ikke å kommentere tiltalen overfor TV 2.