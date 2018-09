Se videoen av Kalla i videovinduet!

En muskuløs Charlotte Kalla sendte en advarsel til sine konkurrenter med en video hun la ut på Instagram i august.

– Min tanke var å dele bevegelsesøvelsen som jeg gjør hver dag. Jeg gjorde det for å oppildne mine følgere til å ta hånd om seg selv, forklarer Kalla til Aftonbladet.

Svensken ble raskt sammenlignet med Marit Bjørgen. Ikke bare var trønderen oftest raskest i sporet, men hun skilte seg også ut som feltets mest muskuløse løper.

– Det er absolutt smigrende. Kroppen min er det viktigste verktøyet, så jeg forsøker å trene slik at den formen til å gå så raskt som mulig. Sånn ser jeg på det, sier Charlotte Kalla.

Stefan Thomson, som har jobbet med Kalla siden 2013/14-sesongen, mener det er likheter mellom skistjernene.

– Sammenligningen kommer fordi begge er muskuløse. Det er sånn de er som langrennsløpere. Marit har vært kjempedyktig til å utnytte det til sin fordel, og det synes jeg Charlotte også er, sier Thomson til Aftonbladet.

Kalla slipper å møte Bjørgen i skisporet kommende sesong, men Therese Johaug er tilbake etter dopingdommen. Johaug viste styrke da hun knuste Kalla i Lysebotn Opp med nesten to minutter.

– Jeg er overbevist om at Johaug blir vanskelig å slå, sier Kalla.

En større muskelmasse kan gi mer kraft, men det kan også gjøre det tyngre å gå – spesielt i motbakker.

– Det er en krevende balansegang. Man skal ha med kroppen rundt løypen. Å være for muskuløs kan virke mot sin hensikt, sa TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad etter at Kallas treningsvideo ble delt.

– Men dette har de nok kontroll på. Det kan være at hun ser mer muskuløs ut fordi hun er slankere, altså har mindre fett, eller at lyset er slik at det gir klare konturer.