Etter åtte mislykkede forsøk i Norge dro Elin (40) utenlands – og ble gravid

De mener det norske systemet kan ha nytte av en mer personlig tilpasning.

– Det er en opplevd følelse der ute at man tenker annerledes i utlandet, særlig når man har prøvd mange ganger her hjemme.

– Det som er viktig er å få et godt tilbud i Norge, slik at den enkelte føler seg best mulig ivaretatt her, sier Boeck Jakobsen.

– Norge er gode

Helsedirektøren mener det at folk lykkes med å bli gravide i utlandet ikke betyr at det norske systemet for assistert befruktning er dårlig.

– Jeg tror det norske systemet er godt. Det er viktig å si at de som driver det norske systemet gjerne vil ha tilbakemeldinger, for det er ikke slik at de tror de er best på alt.

– Så vi tar gjerne imot både ris og ros fordi det er nødvendig å gi gode og individuelt tilpassede tjenester til de som ønsker assistert befruktning, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet har ikke eksakte tall, men en dybdeundersøkelse gjort i 2011 anslår at 60-70 prosent av de som får assistert befruktning i Norge blir gravide.

– Tallet for bare ti år tilbake var nede i 30 prosent, så her har det skjedd en stor kvalitetsforbedring, sier Guldvog.

Helsedirektør Guldvog vil ikke kritisere det utenlandske systemet, men ber folk tenke seg om.

– I Norge legger vi veldig stor vekt på at den behandlingen som gis er kunnskapsbasert, og det stilles strenge krav til de som driver virksomheten. Det kan nok variere litt mellom ulike land. For oss er det viktig at risikoen for mor og barn er svært lav, sier Guldvog til TV 2.