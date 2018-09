Men etter en liten bokstavlek ble den saken løst.

Byggevarekjeden Obs Bygg, som eies av Coop, gikk inn, og dermed kan Coop fortsette som sponsor for skikongen ettersom Obs ikke er en merkevare i konflikt med Skiforbundets sponsorer.

– Bokstavlek er det vel ikke, men vi er i samme familien, sier Vegard Dahl Hansen, sponsorsjef hos Coop.

Han legger til at Obs Bygg til nå er mest kjent gjennom sponsing av fotball, men nå blir det altså også ski.

Petter Northug besøkte Obs Bygg på Haugenstua i Oslo torsdag formiddag.

– Coop har vært en god sponsor for meg, og jeg er glad for at vi kan fortsette samarbeidet, sier Northug

– I Coop-butikken var det Northug-brød, Northug-juice og Northug-frokostblanding. Får vi nå istedet Northug-plank og Northug-rens?

HANDYMAN? Petter Northug har full kontroll på både verktøy og tilbehør.

– Hehe, det er vel heller tvilsomt.

Etter det TV 2 forstår er verdien på sponsoravtale med Obs Bygg mindre enn Coop-avtalen Northug hadde. Ingen av partene vil sin noen om hva det er verdt. Avtalen er ett-årig med opsjonsmuligheter.

– Er det en av de mest profilerte idrettsutøverne i Norge eller skiløperen Petter Northug jr, som blir sponset, Vegard Hansen?

– Det er nok begge deler, både profilen og skiløperen. Vi har fortsatt tro på at Petter skal gå fort på ski, sier han.

Northug er tilbake i trening etter en periode hvor han følte seg energiløs, tung og uten kraft. Det var etter en treningssamling i Tenerife i slutten av juli at Northug merket at det var noe som ikke stemte.

Skikongen har så smått begynt å trene igjen, men innrømmer at han har et stykke til toppformen.

– Formen er veldig dårlig, men det har den vært tidligere også på sensommeren når jeg har gått fort på vinteren. Det er nesten mer betryggende å være i litt dårlig form nå når jeg vet at det blir progresjon på sensommeren, høsten og vinteren, sier han til TV 2.

Det er fortsatt et mysterium hva som gjorde at Northug følte seg ute av slag etter Tenerife-turen.

– Jeg har ikke peiling. Det var en tung kropp over lengre tid som jeg ikke så komme. Jeg har vært veldig forsiktig både i høyden og på trening. Jeg har hatt fokus på grunnmur og gjort ting riktig, så jeg ser ikke helt hvor den kom fra (tung kropp). Det er ikke alltid man har svar på hvorfor ting er som de er, sier han.

