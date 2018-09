Ble latterliggjort etter Moi-spådom – nå er det Premier League-legenden som kan le

– Moi sa han hadde noen muligheter. Jeg sa: «For å være ærlig: Southampton er en bra klubb, en fin by å bo i, det er enkelt å tilpasse seg. Og gjør du det bra, kommer de store klubbene og vil ha deg». Premier League er den tøffeste ligaen å spille i. Det vil ta tid for ham å finne seg til rette. Da jeg dro fra Sheffield United til Leeds for en rekordsum, tok det meg et år å tilpasse meg. Jeg tror ikke det blir noe annerledes for Moi, sier Deane.

Må bli sterkere

Han tror nordmannen er nødt til å bli sterkere og mer fysisk robust, og enda bedre med venstrebeinet for å bli mer uforutsigbar.

Moi selv føler venstreslegga er god nok - men er helt enig når det gjelder den fysiske biten:

– Jeg har fått kjent litt på det. De suser inn i taklinger, og jeg må bare stå imot neste gang. Eller er det fortsatt fotball man spiller. Jeg skal fortsatt spille min type fotball, være meg selv og gjøre det jeg kan, sier han.

Alvoret starter

​I kveld starter 24-åringen når Norge tar imot Kypros på Ullevaal, i det som er den viktigste kampen så langt under Lars Lagerbäck. For nå starter en ny kvalifisering, nyvinningen Nations League, der Norge har blanke ark og har en gyllen ekstramulighet til å sikre seg EM-deltakelse.

Selv om Moi har vært en av bærebjelkene under Lagerbäcks ledelse og nå er den ene av fire Premier League-proffer, føler han ikke at det hviler noe ekstra ansvar på ham.

– Alle har et like stort ansvar for at vi kommer oss til mesterskap. Vi har forberedt oss godt. Vi er klare, lover Moi.