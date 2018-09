Socialdemokraternas leder Stefan Löfven vurderer å gå som statsminister av like etter valget, ifølge Svenska Dagbladet.

Avisen erfarer gjennom kilder at Löfven vil overveie å gå av selv om den rødgrønne blokken skulle bli størst, som det per nå ligger an til på meningsmålinger.

Til Aftonbladet avviser Löfven opplysningene.

– Det finnes ingen som helst sannhet i dette. Om noen har sagt det er det åpenbart en person uten innsyn, sier han til avisen.

Også statsministerens pressesekretær Erik Nises benekter at opplysningene stemmer.

– SvD har snakket med noen som spekulerer. Det er helt dødfødt å gjøre det før det er et valgresultat å forholde seg til. Ingenting er bestemt før velgerne har sagt sitt, sier han til Aftonbladet.

Det angivelige ønsket om å gå av bunner ifølge Svenska Dagbladet i at Löfven vil fremskynde prosessen og gjøre det lettere å redde regjeringsmakten.



