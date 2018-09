Se Norge-Kypros på TV 2 og Sumo torsdag fra kl. 20.

I kveld møter Norge Kypros i den første kampen i Nations League.

Etter det TV 2 erfarer stiller Norge med følgende lag:

Norge (4-4-2): Rune Almenning Jarstein - Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Birger Meling - Moi, Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen - Joshua King, Bjørn Maars Johnsen

Det har lenge vært usikkert om Lars Lagerbäck ville finne plass til kaptein Stefan Johansen i startelleveren. Johansen har selv vært usikker etter en tung start på Premier League-sesongen. Tre innhopp og en kamp i ligacupen er beholdningen til Johansen så langt.

Iver Fossum har vært nærmest en startplass, men Hannover-spilleren må - etter våre opplysninger noen timer før kampstart 20.45 - ta til takke med en plass på benken. Fossum har imponert Lagerbäck, og vil trolig være høyaktuell til søndagens kamp mot Bulgaria (kampstart 18.00) dersom Johansen ikke leverer varene mot Kypros. At Norge spiller to kamper på under tre døgn gjør at Lagerbäck fort vil gjøre flere endringer til søndagens match.

Lagerbäck har de siste dagene vært klar på at Norge kommer til å styre det meste mot Kypros på Ullevaal. At han velger en fysisk spiss ved siden av Joshua King kommer derfor ikke som noen overraskelse. Med Alexander Sørloth på benken har Norge en joker om man skulle trenge mer tyngde i boksen.

– Dette laget skal ha veldig gode muligheter til å slå Kypros, og så er det også gledelig at vi har en veldig sterk benk. På benken har vi spillere som også er i bra form, og som har forskjellige ferdigheter, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.