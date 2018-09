Den norske fotografen om bruddet med superstjernen: – Med et lite barn blir det enda mer dramatisk

– Hvis du ser på det bildet her som har litt andre fargekulører, som er fra Santa Monica, så er det Tyras favorittbilde. Det har en litt spesiell plass for meg da, smiler Asla til God kveld Norge.

Erik Asla bor i California, har gjort stor suksess som fotograf over hele verden, og ble verdenskjent da han ble kjæreste med supermodellen og programlederen Tyra Banks i 2013.

– Veldig udramatisk

Men for et år siden tok kjærligheten slutt, etter fem år som kjærester.

– Det var veldig udramatisk, vi utvikler oss som mennesker og det å være i et forhold er ikke lett. Man kommer gjerne til en punkt der man ikke er superhappy med tilværelsen, og da må vi bare leve separat og få det til å funke. Det var fullstendig udramatisk og det er jeg veldig glad for. Jeg har ikke behov for noe drama i livet mitt, forklarer kjendisfotografen.

Men han innrømmer at det ikke var dette han håpet på.

– Man håper jo ikke at det ikke skal ende slik, men når ting i livet ikke går som du hadde tenkt, må du bare ta konsekvensene av det og gjøre det beste ut av det. Og det gjorde vi. Men du kan ikke ta lett på det, det er ett oppbrudd og med et lite barn så er det enda mer dramatisk, sier Asla.

Litt her og litt der

Han sier videre at etter et slikt brudd er det viktig å gjøre de rette tingene, spesielt med tanke på sønnen York som han og Banks fikk sammen i 2016.

SUPERSTJERNE: Tyra Banks. Foto: SCANPIX/Willy Sanjuan

– Våre liv er ikke typiske, vanlige liv. Jeg reiser mye og hun reiser mye. Noen ganger tar hun med seg York, mens noen ganger har hun ikke mulighet til det. Vi bor ett kvarter unna hverandre, så på søndagene ser vi; hvordan er uken din og hvordan er uken min, forteller han.

– Så er han litt der og litt her. Ofte har jeg han en uke om gangen. Så er han borte litt og tilbake. Vi har funnet en fin balanse, for hvis en slik organisk løsning som vi kaller det fungerer, så er jeg med på det. Hvis ikke må det være en uke på og en uke av, for jeg vil ha nær kontakt med mine barn, sier Asla.

Må leve med ryktene

Nå må nordmannen leve med at sladder-pressen skriver om hans tidligere kjæreste og hennes nye romanser.

– Jeg håper inderlig hun dater igjen og jeg har ikke noen problemer med det. At hun er lykkelig er best for alle. Jeg vil heller ha et vennskapsforhold med en Tyra som dater og er lykkelig, enn en miserabel Tyra som er ensom og ulykkelig. Og jeg vet garantert at hun mener det samme.