Vi er ved begynnelsen av slutten. Det betyr ikke at enden er nær.

Det føles som et presidentskap som ikke kan vare. Donald Trump har fiender både i og utenfor Det hvite hus. Han har en alvorlig etterforskning hengende over seg. Han har en tidligere advokat som nettopp har tilstått å bryte loven, og implisert Trump i det samme lovbruddet.

Selv er han en president som som når som helst kan si noe som bare gjør det verre.

Og hver dag skjer det noe nytt.

Denne uken smalt det kraftig.

Først kom nyhetene fra boken til journalistlegenden Bob Woodward. Den er full av sitater og anekdoter som setter presidenten i et dårlig lys. Blant høydepunktene er at stabssjef John Kelly skal ha sagt “Han er gått av skaftet. Vi er i crazytown. Jeg vet ikke hvorfor noen av oss er her. Dette er den verste jobben jeg har hatt”.

Mathias Fischer, kommentator og debattansvarlig i TV 2.

Boken omtaler også hvordan ansatte i Det hvite hus har jobbet for å sabotere Donald Trumps politikk. Tidligere økonomirådgiver Gary Cohn skal fysisk ha fjernet papirer fra presidentens pult, for å hindre ham i signere et dokument for å trekke USA ut av en handelsavtale.

Så, onsdag kveld, kom kronikken. I et unikt essay i The New York Times, skrevet av en ikke navngitt høytstående ansatt i Trump-administrasjonen, fortelles det om en intern motstandsbevegelse i Det hvite hus.

Kronikken omtaler Trump som «amoralsk» og hans instinkter som «anti-demokratiske». Den skildrer Det hvite hus der de ansatte konstant jobber for å undergrave presidentens politikk.

Umiddelbart er det lett å tolke kronikken som at Trump snart vil falle.

Men budskapet til den anonyme avsenderen er ikke at presidenten må avsettes. Teksten er ikke en oppfordring til å handle, den kommer ikke med informasjon som kan føre til riksrett. For alle som ønsker å få en slutt på det amerikanske marerittet, er kronikken rett og slett ubrukelig.

Budskapet i kronikken er bare «Det er voksne mennesker i rommet».

I realiteten er den derfor også et forsøk på å avdramatisere situasjonen.

Trumps reaksjon var blant annet å tvitre ett ord: – FORRÆDERI?

Pressemeldingen fra Det hvite hus la vekt på at presidenten er demokratisk valgt. Forsøk på å sabotere presidenten de jobber for, er dermed antidemokratisk.

Tross overdrivelsene har Trump et poeng.

Hvis de ansatte mener Trump er så farlig, finnes det en annen vei ut enn å gjemme papirer fra ham. De kan stå frem med navn, fortelle konkrete historier om hva som har skjedd, gå ut med det som finnes av bevis på presidentens udugelighet, og samle støtte for å avsette Donald Trump.