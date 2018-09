Carl Fredrik Hagen (26) er klar for Lotto-Soudal. Det bekreftet laget torsdag.

26-åringen er regnet som en av de mest talentfulle klatrerne i Norge.

Han ble nummer fire sammenlagt i Tour of Norway. Like før vant han Tour du Jura.

– Jeg er takknemlig for å få denne muligheten. Jeg vil gi alt for laget. Jeg innser at jeg har mye å lære, men jeg lærer fort, sier Hagen til lagets hjemmeside.

Lotto-Soudal er inne i et generasjonsskifte. Rutinerte ryttere som André Greipel, Marcel Sieberg og Lars Bak er forsvunnet ut.

Den australske spurteren Caleb Ewan er blant dem som er kommet inn.