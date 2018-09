Cecilie Lyngby (47) opprettet Facebook-gruppen «JA til miljø - NEI til høyere bompenger» for halvannet år siden.

Nå har medlemstallet økt til over 20.000, og torsdag trekker de ut i gatene for å aksjonere mot prisøkningen på bompenger i Oslo og Akershus.

– Etter at flere andre byer har kjørt lignende aksjoner, har det vært press i min gruppe om å gjøre noe lignende. Jeg har gått flere runder med politiet, og fikk til slutt ja, sier arrangør Cecilie Lyngby til TV 2.

– Ble sint

Engasjementet til 47-åringen startet for halvannet år siden. Lyngby jobber mye med mennesker, og hørte stadig historier om aleneforeldre som ikke hadde råd til å la barna holde på med idrett, etter at bomprisene gikk opp 1. oktober 2017.

– Hjertet mitt ble sint og oppgitt. Saken er viktig for meg fordi jeg mener det må være rom for alle typer mennesker, uavhengig hvor rik eller fattig du er, sier Lyngby.

SPENT: Arrangør Cecilie Lyngby sier hun gruer seg til aksjonen i kveld, og håper folk oppfører seg ordentlig. Foto: Roar Moltubak / TV 2

47-åringen forteller at målet med aksjonen er at de ønsker å vise politikerne hvor mange som blir berørt av de høye prisene. Gruppens medlemmer ønsker lavere pris og mer rettferdighet over betalingssystemet.

– Vi ønsker heller ikke at det skal komme 53 nye bommer, som er planlagt til mars 2019. Skal det komme flere bommer, krever vi at mer enn 15 prosent går til utbygging av nye veier, sier hun.

Forberedt på kaos

DEMONSTRASJON: Rundt 4000 mennesker møtte fram for å markere sin misnøye med bomring og økning av avgifter i Oslo i november i fjor. Nå skal Cecilie Lyngby arrangere en ny aksjon. Foto: Pedersen, Terje / NTB Scanpix

Aksjonen starter i Sandvika, og poenget er at bilene skal kjøre mellom 15 og 20 kilometer i timen helt til de kommer til Oslo spektrum. Arrangøren sier hun er forberedt på at det kan bli kaos, og innrømmer at hun er nervøs før torsdagens arrangement.

– Jeg synes det er ubehagelig, og jeg er litt redd og gruer meg til i kveld. Men jeg håper at folk skal oppføre seg, og at vi respekterer hverandre. Vi protesterer mot en sak, og jeg håper vi unngår personangrep, sier Lyngby.

Godkjent av politiet

47-åringen har vært i dialog med politiet. De har godkjent aksjonen. TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med politioverbetjent Knut Hernes uten hell.

Til Aftenposten sier han at de ikke har noen innvendinger mot aksjonen så lenge bilistene ikke er til unødig sjenanse eller fare for alminnelig ferdsel.

Arrangøren sier at bilene skal holde seg i høyre felt, og at biler som har det travelt og vil forbi kan kjøre til venstre.

URETTFERDIG: Laila Ebbesen Smed mener veiene må finansieres av skattelegging. Foto: Roar Moltubak / TV 2

– Hvis det blir skikkelig kaos, så trår politiet til. Jeg har gjort det jeg kan, og fått lov til. Jeg håper ikke det blir kaos, for jeg ønsker ikke at gruppen min skal fremstå slik, sier Lyngby.

Laila Ebbesen Smed er fra Opsal i Oslo og må gjennom to bomstasjoner hver dag hvis endringene blir som varslet. Hun mener finansieringen er sosialt urettferdig.

– Veiene burde heller finansieres av skatt fordi da kan man betale etter evne, mener Ebbesen som deltar i aksjonen.