Gulrotkake med smak av appelsin, ingefær, kanel og vanilje

7 1/2 dl hvetemel

2 ss bakepulver

2 ts natron

5- 6 dl demerarasukker/brunt sukker

1 ss kanel

6 egg- store

1 ts salt

5 dl solsikkeolje eller rapsolje

12 dl finrevet gulrot ev 1 finrevet eple (mellom stort)

revet skall av 1 appelsin (kun det gule)

1 ts finhakket frisk ingefær (kan sløyfes)

Krem:

400 g myk kremost, naturell

250 g mykt usaltet smør

ca 500 gmelis

frø fra 1 vaniljestang (kan sløyfes)

Slik gjør du:

Bland sammen de tørre ingrediensene. Tilsett egg, olje, revet gulrøtter, appelsinskall og finhakket ingefær og bland sammen til en glatt røre.

Ikke for rør lenge, da blir kaken tung og «seig».

Kle en langpanne med bakepapir og fordel røren jevnt utover. Stek på nederste rille i varm stekeovn 180ºC i 40-45 min. Avkjøl på rist før kremen smøres jevnt utover.

Ost og smør til kremen bør være myk/romtemperert.

Rør osten til en glatt krem sammen med melis og frø fra vanilje. Tilsett mykt smør i små klatter.

GULROTKAKE: Lag den original eller tilsett smaker. Foto: TV 2

Ikke for rør lenge i kjøkkenmaskin, da kan kremen skille seg (pga at den inneholder mye fett).

Bre kremen over den avkjølte kaken.

Sett kaldt et par timer slik at kremen stivner. Kaken kan med fordel lages et par dager før den skal servers.

Ekstra pyntet gulrotkake

Strimle opp gulrøtter med en potetskreller/ostehøvel.

Kok opp 3 dl appelsinjuice og 3-4 ss sukker, legg i gulrotstrimlene i 30 sek og legg så over på kjøkkenpapir for å trekke ut fuktighet.