Dette Facebook-innlegget reddet livet til Michael (36)

– En av vennene mine klarte å få tak i den amerikanske ambassaden, og jeg ga han så mange opplysninger som jeg kunne. Mobilen gikk tom for batteri mens jeg snakket med ham, sier Lythcott.

10 dager på sykehus

Etter telefonsamtalen besvimte både Lythcott og Eno. Da de våknet var det daggry, og de hørte letemannskapet i nærheten. 36-åringen tilbragte 10 dager på sykehus etter ulykken.

TAKKNEMLIG: Lythcott syns det er utrolig at han fikk hjelp fra andre siden av verden. Foto: Michael Lythcott

– Mens jeg var på sykehuset fant jeg ut at innlegget mitt hadde over 500 kommentarer, og at det var årsaken til at vi ble funnet, sier Lythcott.

De to vennene lå fire timer i jungelen før letemannskapet fant dem. Mens de lå på sykehuset fikk de også vite at lyden av vannet de hadde hørt var en stor foss like under der de lå.

– Jeg syns fortsatt det er helt urolig at mennesker spredt over hele verden kunne samarbeide om å finne oss. Jeg er så takknemlig, sier Lythcott.