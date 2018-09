Hege ble rusmisbruker, måtte si fra seg barna og havnet i fengsel – nå har hun vunnet over staten

– Jeg forsto det ikke var bra for barna mine å være med meg, sier hun.

Først etter det andre fengselsoppholdet fikk hun god nok oppfølging i etterkant til at hun klarte holde seg unna medisinene.

I dag er hun gift igjen, med Lars, og de to bor sammen i Sverige. De har fått to nye barn.

– Dette har pågått så lenge, i 20 år. Jeg har en ny familie nå, men bakteppe for hele saken er så vondt, det ligger så mye sorg der, sier hun.

Lang prosess

Lindgren reagerer på at mennesker som er blitt feilbehandlet må gjennom en lang rettsprosess for å bli trodd. Totalt har saken vært i rettsvesenet i 6 år, og det er 8,5 år siden den første søknaden om erstatning.

– Jeg reagerer også på hvordan staten har ført saken. I tingretten førte de ikke de sakkyndige som støttet saken min, og i lagmannsretten måtte en del av vitnene inn for å forklare hvordan de var blitt misforstått i første rettsinstans. På meg virker det som at de jobber hardt for å hindre meg i å få den erstatningen jeg har krav på, sier hun.

I statens argumentasjon i tingretten, og av tingrettens dom, går det blant annet fram at Lindgren hadde et avhengighetsproblem før hun fikk utskrevet tabellettene. Dette bestrider hun på det sterkeste, noe hun er trodd på av lagmannsretten.

– Nå har lagmannsretten klart sagt fra at skylden ligger på legene, og ikke meg. Det har ikke vært lett for mine yngste barn å forstå hvordan det ble som det ble, men nå føler jeg de på en måte har fått en slags oppreisning, sier hun.

TV 2 har også dekket en rekke andre saker der folk er blitt feilbehandlet i helsevesenet, og har måttet gjennom en lang rettsprosess før de ble trodd.

Blant annet Kenneth Nerby, som ble narkoman og fikk 25 år av livet ødelagt av avhengighetsskapende tabelletter.​

Vil ikke kommentere

TV 2 har vært i kontakt med Helseklage, som ikke ønsker kommentere saken på nåværende tidspunkt.

I en e-post skriver avdelingsdirektør Svenn Wold Gaulen i Rettssaksavdelingen følgende:

«Pasientskadenemda har nettopp mottatt dommen og har ikke hatt tilstrekkelig tid til å sette seg inn i avgjørelsen. Ankefristen vil bli brukt til å gå grundig gjennom dommen, og før den tid kan vi ikke uttale oss ytterligere».

Helseklage har tidligere vært tydelige ovenfor TV 2 på at de ikke har noen interesse av å vinne saker, men at de først og fremst er opptatt av at jus-en skal være riktig.

Fristen for å anke saken til høyesterett er i slutten av måneden.

– Uakseptabelt

Lindgren har gjennom hele rettsprosessen fått bistand av advokat Janne Larsen. Hun sier det er takket være advokaten at hun har orket kampen.

– Det er nok mange som faller av, som ikke får den støtten de trenger, og som dermed aldri får et rettferdig utfall, sier Lindgren.

Janne Larsen selv er fornøyd med utfallet i lagmannsretten, men synes det er meningsløst at staten bruker så mye tid og resurser på denne typen saker.

– Denne saken har tatt uakseptabelt lang tid. I stedet for å finne en løsning, har staten drevet prosessen frem og det har påløpt betydelige kostnader, enormt bruk av ressurser i rettssystemet, bruk av mange sakkyndige, advokatutgifter, rettsgebyr og mer, som staten til slutt må dekke. Gjennom hele saken har staten gjort det til en sak hvorvidt Lindgren hadde en misbruklidelse før hun fikk medisiner utskrevet av legen eller ikke. Nå har lagmannsretten gitt oss medhold i at dette ikke var tilfelle, og at staten må bære ansvaret for skaden, sier Larsen til TV 2.

Hun understreker at prosessen Lindgren har vært gjennom har vært lang og hard.

– At ordningen er objektiv og at de ikke har egeninteresse er det motsatte av det vi ser. Staten kjemper her nærmest med nebb og klør for å vinne saker, sier Larsen.