– Jeg merket at det var vanskelig å se forbi alt man har hørt og lest når man først møtes, forteller Kasper Kristoffersen til God kveld Norge.

Han måtte nemlig tenke seg om både en og to ganger da han merket at han falt pladask for toppbloggeren Sophie Elise Isachsen (23) for ett år siden.

De møttes i hjembyen Harstad – der de begge har vokst opp. De har kjent hverandre i 10-12 år, men aldri hatt noen nær relasjon.

Se God kveld Norge lørdager kl. 22.15 eller når du vil på TV 2 Sumo

Hadde noen bekymringer

Kasper kjente godt til bloggen og alle skriveriene om Sophie Elise. Så da han møtte henne, var han usikker på om han kunne bli sammen med henne.

– For meg så var det to kamper som jeg hadde. Kjemien var så utrolig fin, og jeg likte følelsen av hva det kunne bli. Men jeg hadde noen bekymringer rundt hva det ville innebære. Jeg som person har vært litt tilbaketrukken, så jeg gikk noen runder der, sier han.

PÅ RØD LØPER: Kasper Kristoffersen og Sophie Elise på den røde løperen sammen. Foto: Junge, Heiko

– Jeg endte opp med å legge mest vekt på tryggheten vi hadde mellom oss. Jeg tror ikke det går an å se for seg hvordan det egentlig skal bli. Man må se forbi bekymringene og stole på at det vi har sammen er veldig fint, sier han videre.

Sophie Elise hadde god forståelse for at kjæresten trengte tid til å tenke.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig når ting er nytt, men for meg har det bare vært positivt. Han er så jordnær. Han har vært en trygghet jeg kan lene meg på når bransjen blir for tøff, for falsk eller overfladisk. Han er overhodet ikke interessert i å eksponere seg selv eller utnytte den muligheten, sier bloggeren.

Lever med psykiske problemer

Kasper er psykologistudent, og Sophie Elise har tidligere vært åpen om sine psykiske problemer. Nå har de spilt inn en foreløpig upublisert podcast som handler om det å leve med en psykisk ustabil kjæreste.

– Det er utfordringer forbundet med det, men det går helt fint. Vi fokuserer på andre ting – hvordan vi kan ha det bra sammen og at vår relasjon ikke skal bli påvirket av det.

Nå har Sophie Elise og Kasper kjøpt et rekkehus litt utenfor Oslo. Kasper hadde ikke engang sett stedet da bloggerkjæresten la inn bud.

– Jeg var på en visning da han han ikke var i Oslo, og så tenkte jeg at det var perfekt. Så da kjøpte jeg det, forteller hun.

– Du stoler såpass på henne?

– Ja, det er veldig typisk henne. Når hun bestemmer seg for noe, så gjør hun det – og jeg tror det er med på å drive henne fremover, sier han.

– Og nå skal det fylles med barn?

– En eller annen gang så blir det slik, men ikke akkurat nå. Nå er det dansing og skole, sier Sophie Elise.