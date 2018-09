Hevder ektemannen misbrukte henne i fangenskap: – Truet regelmessig med å sette fyr på meg

– Ekstremt tragisk

Disse påstandene har blitt avvist av dommeren som førte saken.

– Retten har bevis for at Caitlan Coleman er frisk, og at hun er en trygg forelder for barna, sa dommeren under møtet.

Coleman ble erkjent midlertidig foreldrerett over barna.

– At omstendighetene rundt denne saken er ekstremt tragisk er en underdrivelse. Å kreve at Caitlan og barna må forbli i Ottawa vil bli det samme som å holde de i fangenskap igjen, sa dommeren, ifølge britiske The Guardian.

Coleman har nå flyttet til Pennsylvania i USA hvor hun opprinnelig kommer fra. Dommeren utstedte også en ordre som nekter Boyle fra å ta kontakt eller oppsøke kona og deres tre barn.