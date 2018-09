Nyheten om at et britisk ektepar som begge døde under en ferietur i Egypt, skapte overskrifter verden rundt i forrige måned.

Også TV 2 omtalte saken.

Det var 69 år gamle John Cooper, og hans 63 år gamle kone, Susan, som som døde på Steigenberger Aqua Magic hotell i Hurghada.

De to skal ha avgått med døden med bare få timers mellomrom. Mannen døde på hotellrommet, mens kona døde seks timer senere på sykehus.

Lokale myndigheter har konkludert med at begge dødsfallene kom som følge av hjertesvikt.

40 andre gjester ved hotellet ble syke med diaré og oppkast i samme periode, og 301 gjester ble evakuert etter dødsfallene.

«Noe gikk galt»

Reiseselskapet Thomas Cook har nå gjennomført en omfattende gransking av maten og hygiene-standarden ved badehotellet.

Nå foreligger resultatene, og flere av funnene er foruroligende, skriver The Guardian.

Undersøkelsene har avdekket høye nivåer av E. coli-bakterier og stafylokokker. Sistnevnte kan føre til hudsykdommer, men kan også forårsake blodforgiftning som kan være dødelig. E. coli-bakterier finnes naturlig i tarmen, men kan føre til voldsomme sykdomsutbrudd i form av diaré og oppkast. De kan i sjeldne tilfeller også være dødelig.

– Noe gikk galt på Steigenberger Aqua Magic Hotel i august. Standardene falt under det nivået vi forventer av våre samarbeidspartnere, heter det i en uttalelse fra Thomas Cook.

Forferdelige forhold

Gjester ved hotellet har fortalt om grusomme forhold ved hoteller i den aktuelle perioden. Noen gjester ble så dårlige at de ufrivillig gjorde fra seg mens de var i bassenget. Det har også kommet påstander om at det ble servert delvis rå kylling, samt drikke fra skitne glass.

SKANDALEHOTELL: Reiseselskapet har avdekket lite tilfredsstillende hygieniske forhold ved Steigenberger Aqua Magic. Foto: Mohamed El-shahed / AFP

– Det er sannsynlig at funnet av E. coli og stafylokokker kan forklare sykdomsutbruddene blant våre gjester i denne perioden, noe som viser at det var en riktig avgjørelse å fjerne våre 300 kunder, heter det fra selskapet.

Undersøkelsene gir imidlertid ikke noe endelig svar på hva som forårsaket ekteparets død. Reiseselskapets granskere har ennå ikke fått slippe inn på hotellrommet der ekteparet døde, da det fortsatt er kontrollert av egyptiske myndigheter.

Merkelig lukt

Ekteparets datter, Kelly Omerod, som var med på ferien, har fortalt at foreldrene reagerte på en merkelig lukt på badet på rommet sitt. En lukt de forsøkte å døyve ved å spraye parfyme. Aircondition-anlegget på rommet ble raskt undersøkt, uten at det ble funnet feil.

Fra offisielt hold ble det konstatert at de to døde av naturlige årsaker. Sykehussjefen i Hurghada har ifølge The Guardian uttalt at kona døde av «sorg».

Sjefen for reiseselskapet, Peter Frankhauser sier at de fortsatt jobber hardt for å ivareta interessene til Cooper-familien.

Feriesteder som Hurghada og Sharm el-Sheik er blant de mest populære reisemålene blant europeiske turister. Per nå er det få norske reiseselskaper som tilbyr reiser til Egypt. Det er som følge av opprørene som startet i Egypt i 2011.