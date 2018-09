– Republikanske velgere står fjellstøtt bak Trump

– Sådan er han veldig populær. Dessuten har han tatt strupetak på Obamacare og kuttet masse reguleringer som gjør at han kan påstå at han legger til rette for jobbskaping, sier USA-kommentatoren.

Han forteller også at de republikanse velgernes medievaner skiller seg noe ut, i form av at de benytter seg av færre mediekilder som gjerne har et konservativt utgangspunkt.

– Det skaper et annet virkelighetsbilde. Leser du for eksempel Fox News, får du en annen versjon av Trump-nyheter. De er mer vennligstilte og retter heller søkelyset mot demokratene, sier han.​

– Stor kreditnote

Thor Steinhovden sier han har gitt opp å prøve å rangere rekken av skandaler og hendelser som så langt har preget Trumps presidentskap.

– Måten jeg ser på dette er at det legges til på kreditnota til Trump, og den kreditnota begynner å bli ganske stor nå, sier han.

Kommentatoren tror ikke leserinnlegget i seg selv vil endre dynamikken i politikken.

– For på høyresiden blir dette sett på som forrædersk, mens på venstresiden blir det seg på som feigt. Men i sammenheng med Bob Woodwards bok er den jo med på å tegne et bilde av et dysfunksjonelt hvite hus, sier han.​

In Opinion



In an anonymous Op-Ed, a senior Trump administration official says he and others are working ​to frustrate the president’s “misguided impulses.” https://t.co/qW1IoM3AYY pic.twitter.com/rCHnQfcRjG — The New York Times (@nytimes) 5. september 2018

Hvem står bak?

Det store spørsmålet mange stiller etter onsdagen, er hvem som står bak det omstridte leserinnlegget. New York Times gir ikke bort mer informasjon enn at forfatteren er en person med høy plassering i Trump-administrasjonen.

Nok et hint kom i en Twitter-melding onsdag, hvor avisen omtalte forfatteren som «han». Senere gikk derimot talskvinne for avisen, Danielle Rhoades Ha, ut og sa at dette var en feiltakelse.

– Twitter-meldingen ble skrevet av noen som ikke kjenner forfatterens identitet, inkludert kjønn, så bruken av «han» var en feil, sa hun ifølge CNN.

Thor Steinhovden påpeker at det ikke skrives at vedkommende faktisk jobber i Det hvite hus.

– Vi kan kanskje tro det er en han, og en som ikke nødvendigvis jobber i Det hvite hus, men som har en ganske høy stilling i administrasjonen et annet sted, sier han.

Feigt

Presidenten selv har gått hardt ut mot leserinnlegget og sier at det trolig er «en taper som står bak». ​

Under en pressekonferanse onsdag brukte Trump ordet «feigt» om New York Times. Thor Steinhovden mener dette passer bedre til å beskrive personen som står bak leserinnlegget.

– Dette er en person som ikke er uenig i målene til administrasjonen eller politikken, og det understreker vedkommende selv. Men hvis vedkommende mener at Trump er så ille, at han er en umoralsk person som ikke styrer slik det republikanske partiet ønsker, så bør han jo si fra om det uten å gjemme seg bak å være anonym og fremstille seg selv som en helt som holder det hele sammen, sier han.

Steinhovden påpeker at man ikke vet hvor mange de «likesinnede» forfatteren viser til i teksten, egentlig er.

– Ei heller vet vi hva de faktisk har gjort for å stoppe Trump, eller hvor mye innflytelse de faktisk har i administrasjonen, påpeker han.​

USA-kommentator og rådgiver i Tankesmien Agenda, Thor Steinhovden

– Bekymringsverdig

Thor Steinhovden mener det mest oppsiktsvekkende med leserinnlegget er at forfatteren bekrefter mange av fordommene Trumps kritikere har.

– Hvis dette faktisk er en person som har innsikt i den daglige driften av Det hvite hus, så er det veldig bekymringsverdig, sier han.

Tidligere har Trump blitt omtalt som en president med én væremåte i det offentlige rom, og en annen innenfor Det hvite hus' vegger. Skal man tro forfatteren av leserinnlegget er det kanskje ikke det som er tilfelle.

– Det beskriver Trump som en president som mangler impulskontroll, som ikke styrer etter noen prinsipper og som har en veldig kaotisk lederstil med mye sidespor. Og det er jo også måten han kommuniserer og opptrer på offentlig, sier Steinhovden og legger til:

– Det tegner et bilde av at Trump er som han fremstår, og det er unektelig en veldig skremmende tanke.